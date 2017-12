Fortalecen atención de salud en localidades de los departamentos Paraná y La Paz

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, se reunió con el intendente de Hernandarias, Carlos Lencina.El fortalecimiento de los servicios del hospital San Martín, de esa ciudad, fue otro de los temas abordados, como asimismo la reparación de una ambulancia y un equipo de rayos X, y los nuevos aparatos para el área de Laboratorio.En la oportunidad, la ministra manifestó: "Desde la cartera sanitaria destacamos la iniciativa de fortalecer el borde costero, de cara a la temporada turística, pero también como un camino para generar una mejor atención y un buen impacto en la calidad de vida de los vecinos. Tendemos a la regionalización sanitaria, comenzando por el componente perinatal, porque hoy casi el 80 por ciento de los nacimientos tienen lugar en maternidades seguras"."La puesta en valor del hospital tiene que ver con garantizar servicios esenciales, y reforzar las guardias, para que el hospital de Hernandarias sea el referente de la microrregión que se pretende conformar junto a las localidades costeras de Pueblo Brugo del departamento Paraná; y Piedras Blancas, Puerto Algarrobo, La Providencia y El Solar, del departamento La Paz. Para llevar a cabo esto, es imprescindible profundizar la articulación entre directores de hospitales y centros de salud e intendentes", expresó Velázquez.La ministra también destacó que se regularizaron los pagos a proveedores y se reforzó la partida presupuestaria para la compra de medicamentos desde el hospital. Además, explicó que atendiendo a la necesidad de contar con las unidades de traslado en condiciones, una de las ambulancias está en vías de reparación, como así también un equipo de rayos X.Por otro lado, afirmó: "El hospital recibirá pronto un contador hematológico y un autoanalizador, lo que permitirá fortalecer los servicios complementarios y las redes de laboratorio. Estamos contemplando también hacer reparaciones edilicias, para dignificar el lugar donde se atiende a la gente".En la ocasión, el intendente de Hernandarias, Carlos Lencina, destacó la posibilidad de mantener el diálogo con la funcionaria provincial: "Estoy muy agradecido por la oportunidad de participar de este encuentro para ir programando las actividades que van a lograr que la microrregión se fortalezca y no únicamente para el turismo, sino también para los pobladores del lugar"."Cada cosa que hacemos no es solamente para que el visitante esté contento de venir y esté seguro, sino también para que los 20.000 habitantes que pertenecen a estas localidades, puedan disfrutar de la tranquilidad en Hernandarias, las playas en Piedras Blancas, la pesca en Puerto Algarrobo y cada una de las características de la zona", indicó Lencina.El intendente hizo referencia a la necesidad de mejorar la atención en el hospital, en cuanto a su complejidad: "En nuestros pueblos no hay salud privada, todos concurrimos generalmente al hospital, tengamos mutual o no, por este motivo, el funcionamiento es importantísimo para la sociedad. Y más aún si estamos pensando en conformar esta microrregión que aumentaría la cantidad de personas derivadas al efector. Este es el inicio y vamos por buen camino, con temas que son comunes tanto al hospital como al municipio".Cabe señalar que en la reunión también estuvieron presentes el senador por el departamento Paraná, Raymundo Kisser (Cambiemos); el secretario de Desarrollo Social y Salud de la municipalidad de Piedras Blancas, Francisco Varela; el coordinador general del Ministerio de Salud, Germán Coronel, y el director de Odontología, Javier Damiani.