Luego de 26 horas, culminó una nueva "Marcha de la Resistencia" en la Plaza de Mayo, con fuertes advertencias al Gobierno de Mauricio Macri y al juez Claudio Bonadio tras las órdenes de detención de la expresidenta Cristina Kirchner y exfuncionarios de su Gobierno."Quiero decirle a Bonadio que los trabajadores, por nuestra historia, no tenemos miedo. Estamos envalentonados ¡Si quieren otro 17 de Octubre los trabajadores se los vamos a regalar! ¡Si él está convencido de que Cristina tiene que estar detenida, nosotros estamos más convencidos de que vamos a liberarla!", remarcó el líder de ATE Capital, Daniel Catalano, quien tuvo a cargo el discurso de cierre ante un grupo de Madres de Plaza de Mayo, entre ellas su presidenta, Hebe de Bonafini.Hubo aplausos dedicados a la expresidenta Kirchner y silbidos dirigidos a Bonadio: "¡Cristina es del pueblo y no la toca nadie!", fue el canto que ganó la plaza, donde se improvisó una feria de artículos de militancia kirchnerista.Frente a la Pirámide de Mayo, que amaneció vestida con guardapolvos blancos y ropa de trabajo, Catalano también señaló que los trabajadores y militantes tienen que "estar preparados para marchar a Ezeiza" y llamó a "ganar la calle, perder el miedo y trabajar para sacar de la cárcel a los presos políticos"."Hay que ser solidarios: ningún compañero merece estar privado de su libertad. ¡Hay que decirles que hay un convencimiento de que la resistencia se está consolidando!", insistió.Lo precedió en la palabra Walter Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores y diputado nacional electo por Unidad Ciudadana, quien se encargó de explicar los motivos por los cuales el paquete de reformas económicas del Gobierno es rechazado por la oposición y remarcó: "Esto de reforma no tiene nada, es flexibilización laboral y corre todo a favor de las patronales"."Vayamos a buscar a los que faltan y empujemos ¡Somos la mayoría! Sigamos el pañuelo de las Madres que nunca claudicó ni nos traicionó", convocó.Bajo el lema "La falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar", la denominada "Marcha de la Resistencia" había comenzado este jueves con la participación de Bonafini y militantes de La Cámpora, ATE, Peronismo Militante y el Partido Solidario, entre otras organizaciones.Las Marchas de la Resistencia iniciadas en plena dictadura militar habían sido suspendidas en 2005 por considerar que "el enemigo no estaba más en la Casa Rosada", aunque fueron reeditadas durante el primer día de Gobierno de Macri en 2015 "y puestas a disposición del pueblo", señaló Madres en un comunicado.