Varisco: "Once por Todos demuestra la solidaridad de la gente de Paraná"

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, puso de relieve la importancia de Once por todos. "Demuestra la solidaridad de la gente de Paraná, el desprendimiento y la energía, sobre todo los jóvenes. En lo personal siempre acompañé, incluso cuando no era intendente", dijo al hacerse presente en la Sala Mayo.



Asimismo, resaltó la tarea en las comisiones vecinales. "Se pone en valor o se hace visible una cosa muy paranaense y es que para cada problemática hay respuesta de organizaciones no gubernamentales".



"Recién hablaba con la gente del hospital San Martín de lo contenta que está. Incluso me pedían camiones municipales para poder llevar todo lo que le han donado", subrayó. Y continuó: "Esto es una muestra muy grande de la solidaridad paranaense y felicitar al canal porque es el que sostiene y dio cuerpo a esta iniciativa".



Finalmente, Varisco reflexionó: "Ayudar hace bien, porque el deber bien cumplido satisface a uno. No sé si esto tiene parangón en otro lugar del país".