Zannini fue trasladado desde Río Gallegos a Buenos Aires

Carlos Zannini fue trasladado desde Río Gallegos en el vuelo AR 1883 de Aerolíneas Argentinas, que partió minutos después de las 3 de la madrugada y aterrizó a las 5.52 en Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires.Esposado, con casco y chaleco antibalas, el ex funcionario bajó del avión pasadas las 6 y caminó hasta la terminal escoltado por efectivos de la Policía Federal. Luego abordó un auto particular y acompañado por camionetas y motos de la fuerza se dirigió a los tribunales de Comodoro Py 2002 para formalizar el ingreso al Servicio Penitenciario Federal, describe la crónica publicada por el diario Infobae."No hay ningún elemento para vincularlo a un hecho ilícito y no hay ningún elemento para creer que esto es un hecho ilícito", aseguró.El otro letrado defensor del ex Secretario de Legal y Técnica, Alejandro Baldini, consideró: "Es una vergüenza administrar un país con este sistema de Justicia".Respecto de la detención de su cliente, analizó que "no hay fundamentos y esto va a ser correctamente revisado". En ese sentido, concluyó: "Por lo que conozco, el procesamiento de Zannini es disparatado, pero todavía no leí los fundamentos".