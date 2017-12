Frente Litoral Entre Ríos: "El Estado de Derecho está en terapia intensiva"

Frente Litoral Entre Ríos envió un comunicado expresando su preocupación por la situación que atraviesa el país.



"Expresamos nuestra enorme preocupación por la inédita persecución política que se vive en la República Argentina. El conglomerado Cambiemos, ya de modo explícito, está ordenando una cacería de funcionarios del gobierno anterior y de dirigentes sociales utilizando el aparato judicial como mano ejecutante de sus decisiones. Es que mediante esta operación judicial el Gobierno está disolviendo sistemáticamente todas las fronteras de la democracia".



Asimismo, indican que "Cambiemos decidió rifar la confianza que el Pueblo le dio en las urnas al apoyar un "cambio". Pero deben saber que jamás el Pueblo permitirá que una fuerza política tenga a la cacería de brujas como eje de sus acciones. Quieren gobernar sin oposición. Eso es matar al Estado de Derecho".



"La Justicia juega a la política a cambio de impunidad y jubilaciones acaudaladas. Sin ir más lejos, Bonadío se jubila el 1 de enero de 2018 con un sueldo de 203 mil pesos mensuales. ¿Qué justicia podrá impartir este juez que de democrático no tiene nada? Necesitamos recuperar un Estado de Derecho con jueces probos donde la corrupción sea juzgada y si se demuestra, que se pague con cárcel. Sin oposición no hay democracia. El Poder Judicial no es más que el sicario político del poder real", agregan.



Y finalizan: "Repudiamos al Poder Judicial por arbitrario, por contaminado de política y por funcional a los intereses de un gobierno que a todas luces se muestra incapaz para encausar la vida del país. Advertimos sobre lo que a todas luces aparece como la privación ilegítima de la libertad de ciudadanos argentinos y el vergonzoso acoso judicial contra una expresidenta de la Nación".