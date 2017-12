Más de 450 gremios serán dados de baja

El gobierno quitará la personería a alrededor de 450 gremios y los dará de baja porque no cumplieron con los requisitos previstos en la ley 23.551 asociaciones gremiales.



La medida se fundamenta en el artículo 23 de esa ley, que obliga a los gremios en un plazo mínimo de tres años a presentar balances, memorias, la celebración de asambleas para la elección de autoridades, el mantenimiento de la sede social y la actualización de del registro de afiliados, entre otras disposiciones.



Entre los sindicatos que serían dados de baja figurarían el gremio de Trabajadores del Trote, Sindicato de Trabajadores Jaboneros (Santa Fe), Sindicato de Energía Atómica, de Músicos y Artistas de Chaco, Asociación Obreros y Empleados de Malteria Hudson y el Sindicato de Turf (Córdoba).



La decisión del ministerio de trabajo DI-2017-17-APN-DNAS#MT le otorga un plazo de 60 días para cumplimentar esa documentación, bajo la advertencia de excluirlo del registro de asociaciones sindicales.



La norma ministerial, en el artículo uno dispone la actualización del Registro Especial de Asociaciones Sindicales de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y anticipa que se excluirá a las entidades que "no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones legales periódicas establecidas en la ley 23.551".



La resolución que busca depurar el listado de casi 3000 gremios inscriptos ante esa dirección de la cartera laboral .



Por el artículo 4 de la resolución se dispone en un plazo de seis meses la digitalización del Registro de Asociaciones Sindicales y se otorga el mismo plazo para "la capacitación a los responsables legales y técnicos de las asociaciones sindicales registradas en el mismo".



El actual registro cuenta con 3.263 organizaciones, de los cuales 1.640 con personería gremial y 1.623 con simple inscripción.



Según fuentes de la cartera laboral, muchas de las entidades inscriptas no registran actividad desde hace años.