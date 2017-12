Beatriz Aranguren juró como Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones

Foto 1/2 Foto 2/2

Este jueves se realizó el acto en el que Beatriz Estela Aranguren juró Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Se trataba del cargo vacante más antiguo de la jurisdicción (hace siete años).



Aranguren, que hasta el momento se desempeñaba como jueza Federal de Concepción del Uruguay, expresó que uno de sus principales desafíos es "realizar aportes para lograr una mayor celeridad de la Justicia, que es una demanda de la sociedad" y aseveró: "La Justicia tiene que ser rápida y efectiva".



"Mi desempeño laboral en primera instancia me hizo adquirir cierta agilidad para acelerar los pasos y la implementación del sistema de gestión Lex100 nos ha permitido darle más dinamismo a la tramitación de las audiencias", señaló, al tiempo que sostuvo que "es esencial que la Justicia otorgue una respuesta razonable en un tiempo ágil, ya que cuando la justicia llega muy tarde ya no es justicia".



Aranguren destacó el avance para poner en marcha del Juzgado Federal de Concordia y consideró que "si se aprueba la Ley de Narcomenudeo sería importante que haya una mayor inmediación de juez federales para, en concordancia con la lucha que ejerce la Provincia, lograr una mayor agilidad para combatir el flagelo de la droga".



Sobre el proyecto que está en debate en la Legislatura sobre narcomenudeo, Aranguren manifestó: "A diferencia de algunos colegas, yo siempre apoyé la intervención de la Provincia (en el proceso de investigación) porque la lucha contra la droga no tiene que ser sólo de un poder nacional".



En este marco, dijo que "la inmediatez que tiene la Justicia provincial, que tiene jueces hasta en las más pequeñas ciudades, permite actuar de manera más rápida y efectiva" y aseguró que "se puede trabajar en forma coordinada" para "investigar a fondo y llegar a las cabezas de las organizaciones delictivas". (APF)