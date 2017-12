Clínicas reclaman una deuda a Iosper y la obra social lo desmiente

Iosper desmintió deudas a sanatorios

La Asociación de Clínicas y Sanatorio de Entre Ríos. Desde Iosper desmintieron que exista una deuda y anunciaron que"Independientemente de que tenemos buen diálogo con la obra social provincial y podemos tratar los temas inherentes a las prestaciones de los afiliados, hay un gran inconveniente con la forma en la que", explicó a, el presidente de Acler, Ramón Lozze."La preocupación es porque los sanatorios ya han pagado los sueldos, las leyes sociales y a proveedores, y la obra social provincial empieza a tener este atraso que nos termina el oxígeno, y nos da la sensación de que no vamos a poder cumplir", advirtió.Lozze alertó que ", si esto no se soluciona por parte de los responsables, ya sea Iosper, los ministros o el gobernador".Sobre las deudas, los integrantes de la Acler reveló que "hay deuda pendiente desde el mes de agosto; son casi 400 fichas que fueron auditadas y no se han abonado; y la facturación de octubre, vence la semana próxima"., remarcó.Por su parte, el responsable de Clínica Modelo, Carlos Zavalla, explicó que "la cobrabilidad retrasada, y el hecho de tener que cumplir con los pagos de nuestras obligaciones, a personal y proveedores, hace que tengamos en cuentas a cobrar,"."Iosper es nuestro mayor financiador y el que más prestaciones demanda, de allí la importancia porque responde hasta un 40% de la facturación de cada sanatorio", argumentó.El presidente del Directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, ante, sentenció:"Ellos plantean la necesidad de que en el mes de diciembre, Iosper abone 50 millones de pesos. Siendo que en noviembre cancelamos 40 millones de pesos,, y a partir de ahí, sentarnos a ver cuáles son las finanzas de la obra social, hasta dónde podemos avanzar y qué grado de cancelación podemos hacer de las internaciones", subrayó el responsable de la obra social provincial.Finalmente,"Se genera un conflicto innecesario porque vamos a estar pagando, y lo que no podemos cancelar en diciembre, lo haremos en enero. No hay inconvenientes", finalizó.