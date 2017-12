Alberto Fernández consideró "un disparate" el procesamiento de Cristina

Política Revelan detalles acerca de la detención de Zannini en Río Gallegos

El exjefe de Gabinete Alberto Fernández y el diputado del Frente Renovador Felipe Solá, así como el Movimiento Evita y dirigentes del Frente de Izquierda cuestionaron duramente la decisión del juez federal Claudio Bonadio de dictar detenciones en la causa por encubrimiento de la AMIA."¿Traición a la Patria?. Una locura que solo un no-juez como Bonadío puede usar para hacer los deberes. Y vengarse", afirmó Solá, al evaluar la decisión del magistrado.En redes sociales, Solá dijo que el memorándum de entendimiento con Irán tuvo "pobreza de resultados" y que fue una "pésima idea" creando "una comisión de la verdad absurda", aunque cuestionó con dureza la decisión de Bonadio.En ese contexto, Alberto Fernández coincidió en rechazar la decisión de Bonadio y señaló que"Si Cristina Kirchner quiso encubrir a los iraníes entonces (Raúl) Alfonsín quiso encubrir a los genocidas con la obediencia debida y nadie se animaría a decir eso de Alfonsín", dijo.Además, consideró "injusto lo que están haciendo con Cristina Kirchner" y advirtió que "esto no es un problema de la política, es un problema de los ciudadanos".", evaluó.Y agregó que "hoy le toca a Cristina Kirchner y mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros"."No hay que ver cómo reaccionan los políticos, hay ver cómo reacciona la sociedad", puntualizó."Se encuadran en el marco de una persecución sistemática contra líderes de la oposición política, social y sindical, violando las garantías elementales que fija nuestra Constitución Nacional", agregó.El Movimiento Evita señaló que "junto a los Movimientos Populares estamos en estado de alerta y movilización, a fin de definir las medidas pertinentes para exigir el fin de la represión, el cese de las persecuciones judiciales/políticas, la no criminalización de la protesta social y la libertad de todos los presos políticos"."Nosotros en su momento criticamos el memorándum con Irán", aclaró Ramal, aunque señaló que ese "es un debate político" en el que no debe intervenir la Justicia.Evaluó que "la decisión de criminalizar la decisión política de un Estado es parte de un estado de excepción".