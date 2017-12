Pinedo dijo que estudiarán con "responsabilidad" pedido de desafuero a Cristina

Política Revelan detalles acerca de la detención de Zannini en Río Gallegos

El senador oficialista Federico Pinedo adelantó que la Cámara alta, en la causa por presunto encubrimiento por el atentado a la AMIA.El Senado tendrá en sus manos la definición del futuro de la exmandataria, que juró recientemente en el recinto, y que tiene fueros en su condición como legisladora. La exmandataria no podrá ser arrestada hasta que sus pares le quiten este beneficio. Igualmente el pedido del juez todavía no entró al Senado.. Pinedo pidió "fijar una posición no partidista sino institucional"."Cuando entre el pedido de desafuero lo analizaremos con seriedad y responsabilidad., publicó Pinedo en su cuenta de Twitter. "Ante el pedido de desafuero por causa AMIA, corresponde estudiarlo con seriedad y fijar una posición no partidista sino institucional", afirmó.Entre sus medidas dispuso además el procesamiento de la expresidenta y el arresto domiciliario del exCanciller Héctor Timerman, que atraviesa por un grave estado de salud. También dispuso las detenciones del exSecretario K Legal y Técnico Carlos Zannini, del dirigente piquetero Luis D'Elia y del dirigente iraní Jorge Alejandro "Yusuf" Khalil, que ya fueron arrestados, y del exlíder de "Quebracho" Fernando Esteche, que es buscado por la Policía.El juez dispuso el pedido de desafuero y detención de la exmandataria a un mes de su presentación en la causa, en la que la expresidenta dejó un escrito en el que negó las acusaciones e indicó que "no espera Justicia" de parte de Bonadio, y a pocos días de su jura como senadora nacional. La expresidenta sumó su cuarto procesamiento en la justicia federal, junto a las causas de Los Sauces, Dólar futuro y corrupción en la obra pública.