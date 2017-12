Resaltan la obligatoriedad de registrar a trabajadores de casas de familia

El director de Trabajo, Silvio Pucheta, se reunió con el asesor legal de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) a nivel nacional, Carlos Brasesco, y la titular del Sindicato de Casas Particulares de Entre Ríos, Roxana Heinze.El asesor de la obra social indicó que la idea es "trabajar conjuntamente con el área laboral para ayudar a la registración y al mejoramiento en las relaciones de trabajo".Sobre la aplicación de la libreta de trabajo dijo que "todo lo que tiende a registrar a los trabajadores entendemos que es un avance y aunque no contamos con datos concretos de resultados, consideramos que va a ayudar a la registración e incluso puede ser un soporte para la ley nacional".Explicó que si bien la ley está vigente desde el 2013, aún no se reglamentó el artículo 16 que habla de la libreta de trabajo, "por eso nos parece bien y lógico que las área laborales provinciales tiendan a cubrir ese vacío, como lo ha hecho la provincia de Entre Ríos, tendiendo a favorecer el blanqueo y la registración".Asimismo, Brasesco destacó la idea de hacer una campaña de sensibilización "para que tome estado público los beneficios que lleva la regularización y para darle más fuerza a la ley".Por su parte, el funcionario provincial aclaró que es necesario hacer hincapié en que "se trata de un trámite muy simple, ya que con sólo llenar un formulario y después abonar desde el sistema on line, el trabajador queda registrado". Respecto a la falta de registración del sector, Pucheta apuntó: "Pensamos que en muchos casos se trata de falta de información, por eso, conjuntamente con los gremios, queremos hacer este trabajo de promoción y difusión".Con el registro del empleado de casa de familia el trabajador puede acceder a la cobertura de obra social y jubilación; y el empleador, no sólo cumple con todas sus obligaciones para con la Seguridad Social, sino que además podrá deducir como gasto en el impuesto a las ganancias lo abonado al trabajador en concepto de remuneración y contribuciones. Además el trabajador puede cobrar o seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo.La registración es fácil y rápida, solamente debe tener la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del trabajador o trabajadora y completar el formulario F102/B. De no poseer CUIL deberán concurrir a las oficinas de Anses con el DNI para obtenerlo.El formulario F102/B sirve tanto como recibo de cobro del personal de servicio doméstico; y como comprobante para el dador de trabajo quien entrega el duplicado del volante al trabajador doméstico.