Detuvieron a Carlos Zannini, ex secretario legal y técnico de Presidencia

Detuvieron al ex Secretario legal y técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo Carlos Zannini. En el marco de la causa que investiga el pacto de entendimiento con Irán, el ex funcionario fue arrestado por la Policía Federal en Río Gallegos durante la madrugada.El último 23 de octubre, Zannini prestó declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiana. Negó frente a ellos haber participado de un supuesto plan para encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de estar detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994.Luego de que el juez federal le informara que estaba acusado de haber formado parte de una maniobra para lograr la impunidad a los iraníes imputados de volar la AMIA, buscando que tras la firma de un pacto con Irán cayeran los pedidos de captura en su contra, Zannini sostuvo que no entendía la imputación.El ex funcionario declaró que no conoce "a los iraníes", que nunca participó de la elaboración del memorándum con Irán y que el gobierno de Cristina Kirchner no varió la postura de la Argentina sobre el caso AMIA en relación con la gestión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, publicaZannini manifestó que la política del Poder Ejecutivo durante ese período siempre fue acompañar a las víctimas y buscar esclarecer el atentado, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.