ATE y CTA Autónoma se manifestaron frente a Casa de Gobierno

"Estamos resistiendo al brutal ajuste que tiene como aliados a la mayoría de los gobiernos provinciales, y que repercute esencialmente en los trabajadores", argumentó ante, Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, durante la movilización que realizaron trabajadores nucleados en ATE y CTA Autónoma este miércoles a Casa de Gobierno."Hoy demostramos, nuevamente, que la única forma de parar el ajuste es con los trabajadores en la calle", remarcó el sindicalista durante la jornada de paro nacional.Muntes se mostró "feliz por el acatamiento y el grado de movilización, pero triste porque tenemos que salir a la calle para pelear por nuestros derechos"."Si no tenemos los resultados que estamos planteando en pases a planta permanente, recategorizaciones, que nuestra Caja de Jubilaciones no se toque y les den previsibilidad a nuestros trabajadores, vamos a seguir luchando", sentenció.En la oportunidad, también diferenció al gobierno provincial del nacional. "Ayer logramos el compromiso de pases a planta permanente de los trabajadores que habíamos acordado en paritarias, pero necesitamos resolver la situación de precariedad de trabajadores en la Administración Pública provincial, y en los municipios", indicó Muntes en relación a las recategorizaciones."Que nos confirmen que no hay un proyecto para modificar o armonizar la Caja de Jubilaciones, para nosotros es un logro de la militancia, de la Multisectorial y de todos los trabajadores en conjunto, porque la única forma de parar el ajuste es estando convencidos de lo que queremos como clase de trabajadores", señaló al respecto.En la ocasión, el sindicalista anunció que se movilizarán el domingo 10 a Capital Federal en el marco de la próxima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).