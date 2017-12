Bahl se reunió con proteccionistas por la problemática de la tracción a sangre

El vicegobernador Adán Humberto Bahl recibió a integrantes de la Fundación ''Mi reino por un caballo'', quienes lo interiorizaron sobre la problemática de los animales que son recuperados de distintas situaciones de maltrato en Paraná. Los vecinos expresaron la preocupación de estar trabajando ''sin apoyo de la comuna'', lo que dificulta la continuidad de las tareas de rescate y cuidado de los animales.



En Paraná, existe una ordenanza municipal que prohíbe la circulación de carros de tracción a sangre, no obstante la cual, muchos caballos siguen siendo utilizados con este fin. Actualmente, la Fundación "Mi reino por un caballo", se está haciendo cargo de cuidar la integridad de los animales, acciones que son competencia y responsabilidad del municipio.



"Me reuní con un grupo de vecinos que trabaja para erradicar el maltrato de los caballos en la ciudad, como así también de cuidarlos y darlos en adopción. Toda la tarea se realiza a pulmón y muchas veces, como sucede en todas las organizaciones, los esfuerzos no alcanzan. Por eso es importante que el Estado esté cerca para darles una mano, para colaborar y apoyar estas tareas que benefician a todos en la ciudad", explico Bahl.



"En Paraná convivimos con muchos problemas y situaciones que requieren intervención del Estado y de la sociedad civil organizada. El trabajo conjunto entre todos es fundamental; debemos escuchar y ayudar a la gente que hace y se organiza para resolver este tipo de problemas de manera solidaria. En la medida en que unos y otros colaboremos, las soluciones van a ser más sencillas", consideró el vicegobernador.



Palabras de los integrantes de la Fundación



Eleonora Palma, secretaria de la Fundación, explico que la institución viene trabajando desde el año 2015 en el rescate y recuperación de equinos de la ciudad de Paraná. "Hoy en día nos encontramos con caballos desplomados en la vía pública que luego son judicializados. Nuestra labor es recuperar los animales a partir del cuidado y luego, si logramos la tenencia definitiva, los damos en adopción de acuerdo a una lista muy grande que tenemos de adoptantes".



En cuanto a las obligaciones que enfrentan y la presencia del Estado en este tipo de intervenciones, Palma sostuvo que "hoy el acompañamiento del Municipio es nulo. Hubo un montón de promesas que hoy vemos incumplidas. En su momento plantearon la erradicación de la tracción a sangre y hoy no vemos ni siquiera una disminución progresiva y no vemos que estén haciendo nada para cambiar esta realidad. Hoy, todas las problemáticas relacionadas con los caballos recae sobre nuestra fundación".



Con respecto al encuentro con el vicegobernador expresó: "Vinimos contarle acerca del trabajo que desarrollamos y cómo lo hacemos. Dialogamos también sobre nuestra realidad actual, que nos encuentra desbordados de trabajo porque todos los caballos de los cuales se desentiende el Municipio, nos llegan a la fundación", explicó, y agregó: "Proyectamos un trabajo futuro para lograr efectivamente la disminución de la tracción a sangre, siempre teniendo en cuenta el aspecto social del problema. Y el vicegobernador se comprometió a acompañar los trabajos que desarrolle la fundación" agregó Palma.



Por su parte, el abogado y asesor de la Fundación, Lucas Garcilazo, comentó el modo en que se financia la institución: "Lo hacemos con aportes particulares nuestros y de muchísimas personas que colaboran con lo que pueden y hacen que podamos afrontar y llevar adelante cada trabajo".



Por último, Garcilazo sostuvo que fue un encuentro "muy positivo" y explicó que "planteamos un proyecto a largo plazo para buscar las soluciones, no sólo las del día a día, sino también las soluciones legales. Hoy existe una ordenanza municipal que está reglamentada pero que no tiene los recursos humanos y no tiene ni una causa en ningún juzgado de faltas por el secuestro de ningún animal".



Acompañaron además, Mariela Parodi y Laura Bupo, integrantes de la fundación.