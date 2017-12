El jefe de la Armada habló por primera vez tras la desaparición del Ara San Juan

Sociedad Confirman que hubo ocho llamadas del submarino antes de desaparecer

El jefe de la Armada, Marcelo Srur, afirmó que seguirá en la función hasta que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, disponga lo contrario, al tiempo que indicó que buscan "ir hasta el hueso", con el objetivo de hallar el submarino ARA San Juan."En tanto y en cuanto a mi no me releven, voy a seguir en la función. Lo fundamental es determinar las distintas responsabilidades. No hay necesidad de poner mi cargo a disposición del Presidente", precisó.El almirante aseguró que el tiempo transcurrido desde que se perdió contacto con la nave "es incompatible con la vida humana", pero aclaró que "un marino nunca abandona a un hombre"."Queremos llegar hasta el hueso con esta situación. Un marino nunca abandona un hombre. Es algo propio de nuestra condición. Pero estamos en una fase crítica e incompatible con la vida humana. Vamos a investigar hasta las consecuencias finales, independientemente del trabajo que hace la Justicia", sostuvo Srur en declaraciones radiales.Remarcó que el submarino al no tener una caja negra como los aviones habrá que esperar hallar a la nave para saber qué pasó."Los tripulantes son profesionales que están preparados para cumplir sus tareas, cada uno de ellos es responsable de chequear absolutamente todo", precisó.Respecto a los últimos llamados que habría hecho el ARA SAn Juan señaló que "en el último contacto que tuvo con la Base Naval de Mar del Plata se le indicó que debía seguir navegando hacia ese destino".Además, afirmó que existió un llamado efectuado a un número particular del que la Armada aún no tiene conocimiento, por lo que la Fuerza no sabe por qué se hizo."Tenemos que llegar a la conclusión y determinar exactamente qué es lo que quiso comunicarse", concluyó.