"No hay ningún proyecto" de reforma jubilatoria, aseguró el ministro Ballay

Política El gobierno ofreció un instructivo de pases a planta a ATE y UPCN

Acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, el titular de Economía, Hugo Ballay, transmitió tranquilidad a los trabajadores estatales sobre el sistema jubilatorio entrerriano. También avanzaron en la concreción del pase a planta permanente.Lo hizo en el marco de la reunión llevada a cabo este martes en el salón de los Gobernadores con integrantes de las comisiones directivas de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Unión del Personal Civil de la Nación.En ese marco, Ballay sostuvo que "en ningún momento se está analizando ningún tipo de modificación que implique el 82 por ciento móvil, ni ningún derecho adquirido".El titular de Economía negó la información que difundió este martes un medio nacional y reiteró que "hoy no hay ningún proyecto en análisis ni mucho menos que pueda hoy ir en contra de los derechos de los trabajadores y de los jubilados".En cuanto al motivo de la reunión con representantes de las comisiones directivas de ATE y Upcn, Ballay indicó que "el principal tema en cuestión era avanzar sobre lo oportunamente acordado en paritarias durante el ejercicio y previo al cierre del ejercicio"."Puntualmente hoy tratamos el reglamento o el instructivo para pase a planta del personal, le entregamos un borrador a los gremios", contó Ballay y señaló "el lunes o martes de la semana que viene" se aprobaría definitivamente para ponerlo en práctica."Esto nos da la tranquilidad de seguir cumpliendo", dijo el ministro de Economía y destacó que la administración de Gustavo Bordet lo viene haciendo "con la pauta salarial acordada en paritarias, con el cronograma de sueldos que este año lo hemos podido sostener con la previsibilidad" en cuyo marco "nuestros trabajadores ya saben el cronograma actual y tienen prevista la fecha de pago del aguinaldo".Por su parte, Romero señaló que "el instructivo contiene situaciones que son parecidas al corte anterior que se había hecho para el año 2015, es decir condiciones sobre las cuales se pasa de situaciones de contratación a planta sobre la base de las vacantes existentes en cada repartición"."No se contemplan recategorizaciones esta vez, solo son pases a planta en forma inmediata, pero comprometiendo que antes del cierre del presente ejercicio empezar a hablar del tema rerecategorizaciones", agregó Ballay.En tanto, el secretario General de ATE, Oscar Muntes, destacó las afirmaciones de Ballay sobre el sistema previsional y dijo "en ese aspectos nosotros estamos de acuerdo en un 100 por 100"."En eso estamos de acuerdo, vamos a apostar al diálogo porque es la única forma que nosotros avancemos", remarcó Muntes y subrayó: "Nos vamos muy conformes con la previsibilidad que dan los ministros hoy en la palabra del gobernador de la provincia".Por otra parte, Muntes realizó "un balance positivo" de la reunión, y valoró que "se organice la planta" del personal del Estado sin incorporar más personal."En este caso se quedó con mucha claridad de que no hay una erogación de gasto, y que no se incorpora más personal a la planta del Estado. Es simplemente adecuar los trabajadores que están en Estado de precariedad laboral. Estos cargos que se tienen pasan a planta permanente", afirmó Muntes al término de la reunión."Es un avance muy significativo en los momentos que estamos atravesando los trabajadores en la república argentina y los trabajadores del Estado en particular", analizó.En esa línea, la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez señaló que "se ratifican los compromisos de la paritaria y en este sentido se va a dar cumplimiento a lo acordado en 2017 y que para los compañeros es muy importante porque también representa salario"."Indicamos algunas cuestiones que nos parecen de primer opinión sobre este tema, ya lo habíamos anticipado en una reunión que habíamos tenido en el mes de agosto y también le expresamos a los ministros nuestra preocupación por algunas situaciones injustas", contó Domínguez.Por último, la representante de Upcn destacó que "la reunión realmente fue de criterios políticos importantes, donde hubo claridad en los conceptos y donde nosotros también podemos transmitir esa claridad a los trabajadores"."Hemos sido atendidos en nuestras demandas y han considerado los aportes de los sindicatos como cuestiones importantes en la práctica del pase a planta. Así que esperamos que esto se haga efectivo la semana que viene cuando, si dios quiere, podamos estar cerrando el instructivo", concluyó Domínguez.