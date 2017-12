Gobierno intervino en el caso del niño autista que recibió una cruz esvástica

El gobierno entrerriano, a través del Consejo General de Educación (CGE) y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) intervino en el caso del niño con síndrome de Asperger, un Transtorno Espectro Autista, que recibió esvásticas a través de mensajes de whatsapp.En ese marco, se definió trabajar junto a las autoridades del Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento de Paraná y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), delegación Paraná, en delinear acciones de concientización sobre el bullyng y el respeto a la comunidad judía.El COPNAF se puso a disposición de la familia apenas conocido el suceso, en tanto que hoy la directora de Educación Secundaria del CGE, Yamina Del Dó, junto al equipo técnico de Educación Especial y el director departamental de Escuelas, Roque Caviglia, se reunieron con la rectora del Colegio Nacional, Viviana Richard; el presidente de la Daia Paraná, Diego Dlugovitzky; y los equipos técnicos de las distintas áreas, donde se abordó la situación del estudiante."Detrás de esta agresión hay una historia muy sombría de la humanidad vinculada a la discriminación, y es por eso que nos convoca a enseñar, a concientizar y a potenciar el espíritu crítico de nuestros jóvenes haciéndolos reflexionar y a actuar en consecuencia", señaló la funcionaria.Por su parte, la rectora del establecimiento educativo, Viviana Richard, precisó que "tomamos cartas en el asunto, llamamos a los padres involucrados, a todas las familias, y el equipo interinstitucional trabajó intensamente". Agregó que "ahora estuvimos convocados a esta reunión que fue muy positiva. Hay que seguir trabajando durante todo el 2018 y lo que queda de este año por supuesto, y apostar sobre todo en estos temas que no pueden quedar a la deriva sino que tienen que ser trabajados seriamente desde las instituciones durante todo el año".En tanto, Diego Dlugovitzky explicó que "este caso como tenían que ver con unas cruces esvásticas y demás, con la experiencia que tenemos trabajando en esto que es uno de los objetivos de la Delegación, como la recordación de la Shoá y la lucha con el negacionismo, entonces nos ponemos a disposición del Consejo de Educación y de las familias para aportar desde charlas o distintas actividades educativas, siempre teniendo en cuenta que se trata de chicos y que hay q aportarles las herramientas y hay que ayudarlos en la enseñanza y que la educación es el camino para resolver este tipo de situaciones".El representante de la Daia explicó que "con todo lo que se habló en la reunión de hoy y todo lo que se está programando me deja muy tranquilo porque nadie está exento de tener una dificultad, y el tema es como se reacciona y en este sentido el Consejo General de Educación y la escuela han reaccionado muy rápido con seriedad y contundencia, y creo que es el camino para que esto no vuelva repetirse".Viviana Richard subrayó, que "desde la escuela estamos en conocimiento y la tutora que tiene Santino está continuamente comunicándose con ellos, con toda la familia y por supuesto de mi parte la institución está abierta para que cuando se quieran acercar yo estoy a disposición".