El gobernador se reunió con el padre de Micaela García

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con Néstor García, padre de la estudiante Micaela García, violada y asesinada en Gualeguay, con quien dialogó sobre temas referidos a la Fundación creada en memoria de la joven; y también sobre la Universidad Tecnológica Nacional, de la cual es decano en Concepción del Uruguay.



Al término del encuentro, del que también participó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, García dijo que con el gobernador conversaron sobre dos temas: "Como papá de Micaela y como decano de la Facultad de la UTN de Concepción del Uruguay. Creo que fue una reunión muy positiva", dijo.



"Ante el cambio del ministro de Gobierno y Justicia, queríamos saber cuál era el avance y si se mantenía el compromiso que habíamos hablado para hacer algunos cambios", explicó García respecto del encuentro.



En cuanto al tema de la Fundación Micaela García, dijo que "le agradecimos el apoyo económico que, a través del Ministerio de Acción Social de la provincia, nos han hecho a distintos proyectos que presentamos".



Por otro lado, comentó que conversaron temas referidos a la UTN, con cuyo rector a nivel nacional "el gobernador firmó un convenio marco y las tres facultades de la provincia un convenio específico para el control de la obra pública. Yo le manifesté que las tres facultades estamos trabajando en conjunto, que pretendemos hacer más trabajos al gobierno provincial, que nos tenga en cuenta, a lo cual me dijo que sí".



Por otro lado, comentó que le pidió ayuda para "una obra en la facultad de Concepción del Uruguay, cambiar el piso del patio, que ha sido siempre postergada, y se comprometió a darnos el subsidio que necesitamos para poder terminarla, ya que el gobierno nacional no está dando fondos para obras en las universidades nacionales en este momento".



La Fundación



En cuanto a la Fundación, dijo que "estamos solicitando algunos cambios estructurales que fue lo que vinimos a averiguar, fundamentalmente originado por el cambio de ministro de Gobierno y Justicia, para ver si se seguía con la misma línea o se estaba pensando algo distinto".



Mencionó entre algunos de los temas, "el de organizar el Patronato de Liberados, que es un compromiso que tomó el gobernador con nosotros. La ministra se comprometió a trabajar en esa línea, ya hay un proyecto de ley presentado".



Por otro lado, indicó que se anotició de que "se va a trabajar en la Ley de Ejecución de Penas de la provincia para hacer algunos cambios" y mencionó que también dialogaron sobre el tema de las tobilleras y pulseras electrónicas, que una parte ya se implementó y faltaría la instalación de un centro de monitoreo para controlar a quienes las lleven y que tengan restricciones de acercamiento hacia una víctima".



Al respecto, dijo que "el gobernador nos confirmó que tendrá una reunión con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, donde van a hablar de este tema que ya venían conversando, porque Nación está trabajando en estas cuestiones y lo van a hacer colaborativamente para poder implementarlo".



"El objetivo de la fundación es cumplir el sueño de Micaela y ella vivía para hacer cambios estructurales, para que las cosas no vuelvan a pasar. Queremos que los casos de violencia de género disminuyan y no sólo cambiar la Ley de Ejecución de Penas, donde lo que hacemos es llenar las cárceles de violadores y asesinos, pero no resolvemos problemas de fondo. Nosotros queremos apuntar a la prevención", subrayó.



Por otro lado, indicó que "en la fundación tenemos personas capacitadas en perspectiva de género y queremos que el Estado provincial nos contrate para capacitar a los funcionarios provinciales, porque está bien el subsidio para un programa que presentemos, pero queremos devolver de alguna forma el dinero que nos dan y que el funcionario provincial y municipal se capacite en perspectiva de género".