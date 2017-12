Trabajadores del hospital San Martín marcharán este miércoles a Casa de Gobierno

Movilizarán a Casa de Gobierno

Trabajadores del hospital San Martín nucleados en ATE, acordaron movilizarse a Casa de Gobierno este miércoles a partir de las 10hs."En contra del ajuste y en contra de la aplicación de CUS (Cobertura Universal de Salud), argumentó ante, José María Navarro, delegado gremial de ATE en el hospital San Martín.Reunidos en asamblea, los trabajadores también reclamaron por "la deuda que tiene Iosper para con nosotros; el 1º ingresaron 400 mil pesos pero pasarían para el mes siguiente siendo que nosotros veníamos pidiendo para cobrar unos pesos más antes de fin de año". "Para los compañeros es importante, por los míseros sueldos que no salen de los 10 mil pesos en mano", argumentó.Demandaron además, pases a planta permanente y recategorizaciones. "El 45% de la planta del hospital está precarizado, no están nombrados, sino que son contratados, suplentes o suplentes extraordinarios", justificó Navarro, al tiempo que exigió "que se normalice la situación".Los trabajadores, con el apoyo de ATE, partirán este miércoles a partir de las 10, hasta la sede del sindicato, luego irán por calle Corrientes, donde frente al municipio de Paraná, con diferentes sectores sociales "demandaremos al intendente Varisco por un presupuesto municipal que no está muy claro", indicó Francisco Garcilazo, secretario adjunto de ATE en Entre Ríos.La movilización culminará en Casa de Gobierno. "Vamos a marcar terreno, porque las injusticias no están llegando solo para los trabajadores del hospital San Martín, sino que se despliega a los usuarios del nosocomio", agregó Navarro.