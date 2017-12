Bregan para que "vaya disminuyendo" la siniestralidad en Entre Ríos

"Hemos crecido muchísimo con la seguridad vial en la provincia, lo que garantiza que de a poco, la situación de la siniestralidad en Entre Ríos, vaya disminuyendo", estimó a, Carlos Alberto Pérez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al destacar el trabajo conjunto con funcionarios de la provincia como el Dr. Eugenio González, coordinador Administrativo de la Secretaría de Gobierno, y Mario Müller, director de Prevención y Seguridad de la Policía de Entre Ríos."Cuando iniciamos la gestión en 2015, no teníamos estadísticas, tuvimos que empezar a construirlas, algo que nos está llevando bastante tiempo porque no se pueden consolidar de la noche a la mañana", indicó el funcionario nacional. "Es un trabajo con cada una de las provincias, de hecho, el gobernador creó el Observatorio Vial provincial y nosotros lo notamos de una herramienta informática en la que se pueden cargar todos los datos de siniestralidad online", explicó."Lo importante no es el dato, sino toda la información que se puede sacar de ahí para después tomar buenas decisiones", argumentó Pérez al respecto. "La importancia de la estadística, radica en que después sirva para la creación de políticas públicas que solucionen esos problemas", agregó.Las declaraciones del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial fueron en el marco de la LXXIV Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial que se realizó este martes en el Salón Verónica Kuttel de la Vieja Usina, en Paraná.