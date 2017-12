Macri: "Necesitamos que las pymes puedan crecer"

"Necesitamos que las pymes puedan crecer", dijo el presidente Mauricio Macri al destacar el rol de firmas que generan el 80 por ciento del empleo registrado en la Argentina, al realizar el lanzamiento de la plataforma digital "Exporta Simple".Se trata de un Régimen de Exportación Simplificada creado con el objetivo facilitar a los pequeños productores las operaciones de exportación, con fines comerciales, a través de Prestadores de Servicio Postal.A través de este régimen -explican en el Gobierno- se busca potenciar el incremento de la actividad exportadora de las pymes, así como facilitar la integración con localidades de países del Mercosur para captar mercados internacionales.Al comenzar el acto en el predio ferial de Tecnopolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, el jefe de Estado reiteró "el compromiso" de su administración para establecer políticas en pos de "reducir la pobreza".En ese sentido, el Presidente afirmó que la baja de la pobreza y la indigencia "se logra sin magia, creando trabajo" y consideró que para eso "se necesita que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer".Macri también se preocupó por desmitificar que las empresas grandes "son malas" y las pequeñas "buenas" e insistió con la integración público-privada para generar inversiones."Necesitamos que nuestras Pymes crezcan y desde que comenzamos a gobernar queremos cambiar esta lógica donde el Estado es una carrera de obstáculos", afirmó el mandatario.El mandatario estuvo acompañado por el ministro de la Producción Francisco Cabrera, y el titular de la AFIP, Alberto Abad, quienes diseñaron Exporta Simple.En otro pasaje de su exposición, Macri dijo que Exporta Simple "es una gran herramienta" porque facilita el trabajo de los emprendedores, quienes "necesitan un instrumento simple".Precisó que entre más de 180 países la Argentina está "entre los 121 que facilitan el desarrollo de sus empresas" y la vida de los que "quieren crecer"."Tenemos que ser el número uno" en quitar la burocracia y facilitar la comercialización de los productos, enfatizó el Jefe de Estado.Macri aseguró que "hay que andar bien con la AFIP" y "pagar los impuestos", al hacer alusión a la acusación del organismo contra el extitular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, por ocultar presuntamente deudas de Lázaro Baéz por un monto de 1.700 millones, en momentos en que también el Estado reclama fondos al empresario Cristóbal López."Hay que andar bien con la AFIP, si no hay que preguntarles a algunos que hoy están en los diarios, hay que pagar los impuestos, no hay que apropiarse de impuestos que no son propios", afirmó Macri dirigiéndose a Alberto Abad, el actual titular del ente recaudador."No hay que apropiarse de impuestos que no son propios. ¿No es cierto doctor Abad?", subrayó Macri, en referencia al funcionario.El jefe de Estado se expresó de este modo al encabezar el acto de lanzamiento de la plataforma digital Exporta Simple, desde Tecnópolis, junto al ministro de la Producción, Francisco Cabrera.Macri, sin nombrar al empresario kirchnerista hizo mención al caso de evasión de Baéz, destacando al actual titular de la AFIP durante su discurso. Asimismo, el Jefe de Estado, también saludo al equipo de trabajo de la Aduana.El caso de evasión de Baéz, surgió de una investigación de un matutino porteño, del que surgió un informe de 31 carillas que Abad presentó el 13 de noviembre ante el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga al empresario involucrado en maniobras de lavado de dinero.