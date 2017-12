Aguad ratificó oficialmente la muerte de los tripulantes del submarino

Sociedad El emocionante poema de despedida de la primera tripulación del ARA San Juan

Sociedad Difunden la última foto del submarino ARA San Juan antes de perder contacto

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirmó que los tripulantes del Ara San Juan están muertos, pero advirtió que el Gobierno cumplirá la "promesa" realizada a los familiares de buscar al submarino "hasta agotar todos los recursos"."¿Están todos muertos?", lo consultó a Aguad el canal de cable Todo Noticias, a lo que el funcionario respondió: "Exactamente"."Pero seguimos con la búsqueda del submarino, nuestra promesa es buscar hasta agotar todos los recursos. Está llegando un equipamiento de Estados Unidos, es un robot que baja hasta 6 mil metros y pude dar imágenes con certeza y recoger piezas. También llegará un robot parecido, de Rusia, que se incorpora a la búsqueda", señaló el ministro durante una entrevista.Aguad explicó que se dio por terminado el SAR (la búsqueda de personas con vida), al señalar que "el tiempo que había sucedido (desde la desaparición del submarino) era incompatible con la existencia de vida humana", y remarcó que "no se puede estar buscando vida indefinidamente, cuando ya no es posible que haya vida".Sobre qué fue lo pasó exactamente con el submarino, señaló que, ya que -indicó- "la agencia nuclear que mide explosiones que no tuvieron autorización de organismos internacionales detectó eso el mismo día que desapareció el submarino".Por otro lado, dijo quedicen que estaba en perfectas condiciones de navegar"Sobre ese informe del capitán, señaló que se indicó quey anotó eso, y otras averías menores, como algo que había que arreglar en el primer semestre de 2018 cuando ingresara nuevamente en reparación".