Disputa por los despachos en Diputados: prohíben cederlos "llave en mano"

Los diputados nacionales que vencen su mandato el 10 de diciembre no podrán cederles su despacho "llave en mano" a otros colegas a partir de la renovación parlamentaria, según lo dispone una resolución interna de la Cámara baja, que establece, entre otras cuestiones, que la entrega de las oficinas junto al mobiliario será "requisito previo de cumplimiento ineludible para la percepción de la liquidación final".



En la resolución de 10 artículos del 21 de noviembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, instó a los diputados a "desocupar y restituir los despachos que oportunamente se les hubiese asignado "a más tardar el último día hábil de duración de sus respectivos mandatos", es decir el jueves 7 de diciembre ya que el viernes 8 es feriado y 10 de diciembre cae domingo.



La resolución, que circula en la intranet de la Cámara de Diputados de la Nación, tiene tres páginas y 10 artículos. Y viene a reglamentar una insólita pelea de consorcio parlamentario: la puja por los despachos.



El gran debate inmobiliario suele ser quién tiene despacho en el histórico Palacio Legislativo y quién en el edificio conocido como "el Anexo". Con la renovación de bancas, luego de la elección del 22 de octubre, la polémica volvió a abrirse. Y para evitar que escale, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, sacó la resolución que, en su artículo 1, faculta a su secretario general, Guillermo Bardón, a "distribuir y asignar" los despachos.



Las oficinas más codiciadas son las del tercer piso del Palacio. Allí dejarán lugares, entre otros, los kirchneristas Carlos Kunkel, Edgardo Depetri, Juliana Di Tullio, Héctor Recalde y Carlos "Cuto" Moreno. También el misionero Maurice Closs, que se irá al Senado. Y el peronista Oscar Romero, jefe del Bloque Justicialista.



En el Congreso, una práctica habitual es que diputados salientes y entrantes de un mismo partido hacen un pase llave mano en mano. "Aún hoy hay algunos que lo presentan como un derecho adquirido, pero no es así", aseguraron desde la conducción de la Cámara baja.



Un dato político le pone condimento a la pelea: por el resultado electoral, hubo bancadas, como la oficialista, que ganaron lugares; y otras, como la kirchnerista o la massista, que los perdieron. Esto hace que, en la mudanza de despachos, oficinas que eran de un partido deban pasar a otro. Más bronca aún para los que deben ceder posiciones.



Para aplacar rebeldías, además de darle facultades al secretario general de presidencia para determinar los cambios, la resolución prevé sanciones. Las detalla el artículo 6: "La desocupación y restitución en tiempo y forma por parte de los señores Diputados Nacionales de los despachos oportunamente asignados, junto con el mobiliario provisto y los respectivos juegos de llaves, será un requisito previo de cumplimiento ineludible para la percepción de la liquidación final".



El plazo máximo para entregar las llaves es hasta cinco días hábiles de cumplido el mandato. "Vencidos los plazos establecidos sin que se hubiese producido la correspondiente restitución del despacho, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación dispondrá las medidas necesarias para efectuar la correspondiente desocupación, a fin de poder reasignar dicho despacho al cumplimiento de otras necesidades", amplía otro artículo.



La sanción económica, calculan en la Cámara, puede orillar los 80.000 o 90.000 pesos que suele ser una liquidación final de un diputado que deja su puesto, por vacaciones pendientes y otros rubros. Si no se cumple con la entrega de llaves, la liquidación queda congelada.



Además de las llaves para otorgar al nuevo inquilino, se controla el estado de la oficina y el equipamiento. A eso se refiere el "mobiliario provisto". "Antes no había ningún control. Entonces, un diputado o un asesor se llevaba una computadora y nadie se enteraba", explican en la Cámara.



Y aclaran: "De todos modos, hasta ahora la mayoría está entregando en tiempo y forma, y con el mobiliario que corresponde. Sobre todo en el Anexo. Queda alguno que resiste en el tercer piso del Palacio, pero esperamos que se solucione pronto".