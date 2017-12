Bordet sobre Once por Todos: "Ayudar es necesario, moviliza y motoriza"

Paraná Exitosa convocatoria del Zumbathón Solidario a beneficio de Once por Todos

El gobernador Gustavo Bordet destacó la jornada solidariaque se realiza cada 8 de diciembre en Sala Mayo en beneficio de hospitales, ONGs y escuelas."Es una colecta muy importante en la ciudad de Paraná, que canal 11 históricamente lo viene haciendo y por supuesto que vamos a estar acompañando, porque estas son las cosas movilizantes para la sociedad que sacan lo mejor de nosotros para ponernos al servicio del prójimo", animó al respecto.Las declaraciones del gobernador fueron realizadas este sábado por la noche en el marco de la presentación del Coro Kennedy, como cierre de las actividades impulsadas por el gobierno provincial para concientizar sobre el VIH/SIDA."Celebro que este 8 de diciembre se realice nuevamente esta iniciativa. Ayudar es necesario, porque no vivimos aislados en la sociedad, nos tenemos que relacionar, y dar lo mejor de nosotros para el otro", encomendó el mandatario provincial.Y en esa línea, remarcó: "Nadie puede realizarse individualmente en una sociedad, si no se realiza colectivamente, por eso son importantes este tipo de campañas, que motorizan y movilizan socialmente para poder llegar a los que más lo están necesitando".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).