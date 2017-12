El gobierno nacional busca recortar el 20 % de los cargos políticos

El Presidente Mauricio Macri pidió acelerar la reducción de cargos políticos en la administración nacional que conduce. El plan es achicar un 20 por ciento lo que se conoce como "alta administración pública". Son los puestos que van desde ministros hasta coordinadores. En el medio, hay secretarios, subsecretarios y directores. En total, suman unos 3.000, por lo que "buscamos recortar cerca de 600", según confirmaron.



"Por el momento no hay idea de reducir la cantidad de ministros o secretarios, pero sí vamos a avanzar con el resto", ampliaron. "El resto" tiene salarios muy variados. Un coordinador puede ganar entre 40.000 y 50.000 pesos brutos, y un secretario, cerca de 130.000 pesos, especificaron en el gobierno.



Esta reducción de cargos políticos afectará a todos funcionarios que llegaron con la nueva administración. Es decir, es un repliegue del propio macrismo. Un detalle importante que remarcan en la Rosada: el achique del 20 por ciento en cargos debe ser redundante en plata: "Si no, siempre te aparece un vivo que desarma esa posición pero contrata a otro por afuera".



Los encargados de llevar adelante el plan aprobado por Macri son el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; y la jefatura de Gabinete, en particular el vice Mario Quintana. En las últimas dos semanas, tuvieron reuniones con todos los Ministerios para plantearles los números y los tiempos que requirió el Presidente. En estos días tienen que comenzar a llegar las contrapropuestas.



"La idea es arrancar en enero con el nuevo esquema. Es decir, que a partir de 2018, ya se pague con la reducción de cargos y presupuesto", amplió otra fuente. En principio, los recortes deben ser parejos en los más de 20 Ministerios que componen la administración nacional.



Por eso, el plan del gobierno también apunta a otros temas sensibles, como las jubilaciones de privilegio. Según indicó Clarín, se gastan cerca de 80.000 millones de pesos al año en regímenes previsionales especiales, con personas que se jubilan antes o pueden hacerlo con menor cantidad de años aportados. En medio de este debate, el titular de ANSeS aclaró que los docentes no son considerados grupos de privilegio.