Capacitaron a más de 5.000 personas contra el abuso sexual infantil

La presentación se realizó como cierre de las actividades previstas para la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que organizó el gobierno provincial. Tuvo lugar en el Centro de Convenciones Provincial de Paraná, con la asistencia de más de 800 actores sociales de la educación, salud, seguridad, justicia y organizaciones comunitarias no gubernamentales.El evento fue organizado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), junto a los ministerios de Gobierno y Salud, el Consejo General de Educación, la Policía de Entre Ríos, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa.En la apertura, realizaron una introducción las ministras de Gobierno, Rosario Romero; de Salud, Sonia Velázquez; de Desarrollo Social, Laura Stratta; la presidenta del Copnaf, Marisa Paira; por el Poder Judicial, el defensor general Maximiliano Benítez y el procurador general Jorge García. Acompañaron funcionarios de distintas áreas del gobierno, legisladores y fuerzas de seguridad.A su vez, la jornada en Paraná, marcó el cierre del calendario de presentaciones de difusión que se hizo en cada departamento del Protocolo ASI, iniciado el año pasado con la nueva gestión del Copnaf, capacitando en la aplicación de este protocolo a más de 5000 efectores sociales de toda la provincia.La presidenta del Copnaf, Marisa Paira, expresó en la apertura de la jornada que este protocolo "visibiliza la problemática del Abuso Sexual Infantil, lo ubica en el rango de la violación de un derecho humano fundamental, pero por otro lado nos convoca en cada departamento a donde llegamos a poder construir y reafirmar juntos que este tema es de todos, de las instituciones del Estado, pero también de todos los ciudadanos en tanto son parte de una comunidad, este protocolo es una herramienta que nos indica un procedimiento de cómo actuar cuando se detecta una caso de abuso".Agregó que es importante "la necesidad de trabajar articuladamente para evitar los procesos de revictimización y en este sentido el gobernador Gustavo Bordet ha hecho una convocatoria a trabajar el tema del abuso y el tema del maltrato infanto juvenil como una política de Estado, de forma interministerial, y es por eso que este protocolo también se enlaza con lo que venimos desarrollando desde julio pasado con la implementación de la Campaña Crianza sin Violencia, en el marco de un acuerdo conjunto con Unicef Argentina"."El protocolo se viene presentando en cada departamento de la provincia desde mayo del año pasado, y con este cierre en Paraná se han capacitado a más de 5000 actores sociales de salud, justicia, seguridad, educación, Copnaf", concluyó.En tanto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, celebró la presencia de representantes de todos los ámbitos del Estado y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que han sabido transformar el dolor en acción. "Las organizaciones nos han trazado una línea de trabajo que nos enseña constantemente. Es importante preocuparnos y ocuparnos por prevenir el abuso, y que cuando haya ocurrido sepamos como actuar", remarcó."Antes no se trabajaba con un Estado articulado, hoy tenemos la posibilidad de articular herramientas conjuntas y compartir esfuerzos por una misma causa. Desde las distintas miradas repensamos cómo combatir la violencia en sus distintas dimensiones. Celebro muchísimo esta jornada que sin duda nos va a servir para generar más compromiso con el protocolo y propiciar nuevas ideas para transformarlo", subrayó, Romero.Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, indicó: "Para la cartera sanitaria siempre es un momento de celebración poder encontrarnos con otras instituciones para dar visibilidad a este tipo de temáticas, que nos deben seguir interpelando. El protocolo es una herramienta que no está acabada en sí misma, porque la tenemos que poner en práctica todos los días"."Hace 20 años atrás era impensado trabajar en forma mancomunada e interinstitucional con otros sectores como las escuelas, el Poder Judicial o la Policía ?aseguró Velázquez-. Estamos poniendo en agenda el componente de una infancia que estaba silenciada, y que todavía espera respuestas por parte de quienes conducimos las políticas públicas".Por último, la titular de Salud afirmó: "El gobernador Gustavo Bordet nos ha encomendado que continuemos en este camino, visibilizando esta temática, por aquellos niños que están callados. De aquí surge un imperativo ético y moral. Desde el componente sanitario siempre bregamos por las redes integradas de servicios de salud, que significan mancomunar esfuerzos y renovar instancias para poder revisar nuestras prácticas y disciplinas".Al hacer uso de la palabra, la ministra Stratta señaló: "Este encuentro es la síntesis de mucho trabajo y de la vocación de diálogo, de escucharnos, y eso se debe al abordaje interinstitucional que hacemos desde el gobierno de la provincia. No podemos trabajar las problemáticas centrales de forma aislada, es fundamental que la mirada sea intersectorial e interministerial para que las respuesta que podamos construir sean integrales, para que realmente podamos consolidar una sociedad sin violencia que garantice los derechos y nos incluya a todos"."Este encuentro nos marca las responsabilidades que tenemos en construir entornos favorables para una niñez y una adolescencia plena, todo lo que podamos hacer en esta etapa de la vida es fundamental para el desarrollo humano", concluyó la titular de la cartera social.A su turno, el procurador general de Entre Ríos, Jorge García, destacó "que algunos logros y avances en la Justicia son gracias a herramientas como el protocolo y sus grandes aportes para el abordaje y contención, como así también su propuesta de trabajo en red, porque ya no se puede seguir trabajando en términos individuales; y en este sentido los niños y las mujeres son las víctimas principales. La igualación de la mujer y la protección de los niños y adolescentes es uno de los hechos de evolución cultural más trascendentes del siglo XX, estos problemas socialmente ya no se toleran".Por su parte, el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, afirmó que "los que participamos en la construcción de este protocolo nunca imaginamos que sería el primero en el país, ni el éxito que tendría, cómo se modificó el tratamiento del abuso sexual infantil a partir del mismo y eso es importante; los niños no solo no son más revictimizados como antes, sino que ha logrado más responsabilidades sabiendo que esto es una cadena que tiene que unir eslabón por eslabón, para llegar a otra cuestión, que es encontrar al culpable del hecho. Y que este protocolo se irá renovando con los aportes de ustedes, los actores sociales que desde distintas áreas están trabajando con la realidad".Entre Ríos, la primera en implementar un protocolo contra el abuso sexual infantilLa provincia de Entre Ríos fue la primera en crear y aprobar en el país un Protocolo de actuación para situaciones de presunto Abuso Sexual Infantil (ASI). Fue aprobado por decreto 2405/10 MGJE, del Poder Ejecutivo y por acuerdo N° 22 del STJ actualmente vigente. Este protocolo fue producto de una construcción participativa entre varios sectores como Poder Judicial, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Consejo General de Educación y Policía de Entre Ríos. El objetivo principal es evitar la revictimización de los niños/as y adolescentes victimas de abuso sexual y promover redes de trabajo interdisciplinar e interinstitucional. Tiene por finalidad articular en el territorio acciones para el cumplimiento de las competencias institucionales que garanticen la protección y el acceso al ejercicio de sus derechos.