Presentaron un libro sobre la vida política de Sergio Montiel

En el marco de las actividades que desarrolla el Instituto de Formación Política de la UCR, este viernes se presentó un libro sobre la vida y obra del ex gobernador Sergio Montiel.Jorge, contó aque "también presentamos una serie de fotos que reflejan lo que fue su vida como hombre político. Se trata de un homenaje. Fue un gobernador que supo defender los intereses de la provincia por encima de cualquier otra especulación y dejó obras trascendentes para los entrerrianos, como la obra significativa del gas".Además, resaltó "la creación de la UADER, la editorial de Entre Ríos, la tarjeta Sidecreer, que fue una gran herramienta financiera al servicio del comercio y trabajadores entrerrianos".Del homenaje participaron el senador Raymundo Kisser y el ex diputado Álvaro Guiffrey.Por su parte, Marta Jordán, esposa de Montiel, contó que el libro contiene "algunos extractos de discurso, una parte sobre su vida".Manifestó estar contenta y agradecida "porque todo lo que se haga para recordarlo me parece muy bien. Destaco su honestidad intelectual,que creo que en la gente es lo más importante".