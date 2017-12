Bordet gestiona la restitución de excedentes de Salto Grande para la provincia

Antes de fin de año, la provincia espera que Nación remita otros 49 millones de pesos correspondientes a los excedentes de la represa de Salto Grande. El tema fue abordado durante una reunión del ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, con representantes del directorio de la Cafesg.



"Este año ingresaron alrededor de 39 millones de pesos en este concepto, al que se estarían sumando unos 49 millones más antes de fin de año según lo acordado con el gobierno nacional", manifestó Benedetto durante el encuentro con las autoridades de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).



Al respecto, el ministro informó que "el gobernador Gustavo Bordet ha venido llevando adelante una serie de encuentros con funcionarios nacionales, donde ha puesto de manifiesto la necesidad de los fondos, que el gobierno nacional debe remitir en concepto de los excedentes de Salto Grande".



Durante la reunión de trabajo realizada en el Ministerio de Planeamiento se evaluó además la actualidad de la Cafesg, el fortalecimiento de los vínculos y convenios ya realizados con el Ministerio; y se comenzó a programar la agenda de trabajo para esta nueva etapa de articulación con el organismo.



Del encuentro participaron por la Cafesg, Oscar Colombo, Walter Doronzoro, Diego Lascurain, Horacio Giorgio y Rubén Rastelli, vocales del organismo, tanto del oficialismo como de la oposición.



Sobre los temas tratados, Colombo destacó que, "en principio, dialogamos sobre el nuevo esquema de reorganización, donde Cafesg empieza a depender del Ministerio de Planeamiento. En este marco, se coordinaron las tareas y nos pusimos a disposición como directorio y como organismo, para corresponder nuestro accionar con el de la provincia y las políticas que fija el gobernador para nuestra entidad".



"Analizamos el tema de los fondos que recibe Cafesg, que como es de público conocimiento en el año 2016 prácticamente no hubo, sino algo muy pequeño", acotó.



Por su parte, Doronzoro destacó la importancia de la reunión a fin de poder informarnos sobre las actuales gestiones y evaluó positivamente: "Hay datos, información y gestiones que se están realizando y muy pronto estarían regresando nuevamente los excedente de Salto Grande a Cafesg para que vuelva a tener ese dinamismo en la ejecución de obras".



"Era una inquietud de todos los miembros y llevar también tranquilidad a los trabajadores", cerró.



Sobre el encuentro, Horacio Giorgio, vocal por la oposición, expresó "que, desde que asumimos en mayo de 2016 como miembros del directorio de la Cafesg nos encontramos realmente con un panorama distinto al que pensábamos antes de ingresar".



"De apoco vamos normalizando la situación que en su comienzo fue difícil. El trabajo articulado con el Ministerio a partir del convenio firmado sigue totalmente en pie, creo que el ministro está totalmente conforme y de acuerdo con los profesionales que tiene la Cafesg, a quienes hemos puesto a su disposición para hacer todo lo que requiera la provincia en materia de planificación", agregó.



Luego señaló que "seguimos a la espera de que los excedentes realmente lleguen de acuerdo a las exigencias de lo que deberían ser. Así que una vez que todo esto se pueda cumplimentar, estoy seguro de que la Cafesg va atender las necesidades que tienen los ocho distritos que componen la región de Salto Grande".



En tanto, Rastelli también destacó la situación existente en relación a los fondos y el no cumplimiento de lo establecido según la ley y destacó el trabajo realizado tanto por el gobernador como por el directorio de la Cafesg.



"Nos encontramos a la espera de esta normalización para poder realmente comenzar con el trabajo que nos parece importante, puesto que tenemos dentro de la región, ocho departamentos con municipios de primera y segunda categoría y muchas juntas de gobierno a las que, en algunos casos, nunca hemos podido llegar desde la Cafesg con obras de desarrollo, por lo que entendemos y pretendemos ser más equitativos, tener una planificación inteligente", concluyó. Convenio Durante el 2017, el Ministerio de Planeamiento celebró un convenio de asistencia técnica con la Cafesg a fin de hacer un aprovechamiento integral de los recursos humanos con los que cuenta el organismo. En este sentido, los equipos técnicos de la Comisión acompañaron a municipios en el desarrollo de proyectos y también al Ministerio en cuanto a los controles de algunas obras.



"Desde el primer momento consideramos como una gran oportunidad poder contar con parte del cuerpo técnico de Cafesg para la intervención en el diseño de proyectos. En este sentido, por experiencia y conocimiento, sabíamos de la solvencia de sus equipos y como parte de la política de articulación entre organismos que venimos desarrollando, consideramos que un acuerdo de asistencia podía ser un buen puntapié para avanzar en otras articulaciones", explicó Benedetto.



También el primer vocal, Oscar Colombo, se refirió a los acuerdos rubricados: "Cafesg ha puesto a disposición todos los profesionales y su estructura y estamos trabajando con el Ministerio y con los municipios, realizando asistencia técnica profesional. Tras esta reunión y las novedades que nos brindó el ministro, vamos a poder dar respuestas a los vecinos de las distintas ciudades que componen el área Cafesg con obras de menor envergadura en una primera instancia".



Por su parte, Rastelli también ponderó el convenio y destacó: "Hemos dispuesto a todo el equipo de profesionales y técnicos de la Cafesg para abocarse y trabajar sobre la realización de los distintos proyectos que llevamos adelante en la provincia. Esto da la pauta de que la Cafesg en todo este tiempo ha servido, no solo para nuestra región, sino también para dar una mano hacia toda la provincia. Tenemos la esperanza de que a partir de esta normalización podamos empezar a hablar de desarrollo", finalizó.