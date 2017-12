Proponen crear subsidio para niños con enfermedades graves de largo tratamiento

El proyecto fue presentado por el diputado Gustavo Osuna (FJV) y propone crear el "Subsidio Solidario y Universal para Niños, Niñas y Adolescente que padecen enfermedades graves de largo tratamiento".



Tal subsidio estará destinado a "cubrir los gastos que ocasione el tratamiento prolongado, ya sea traslados, internación, etc, que demande la enfermedad que padezca el niño, niña o adolescente".



El subsidio equivale al 30 por ciento del Salario Vital y Móvil (SVM) y será entregado "al progenitor a cargo del paciente, tenga o no trabajo registrado, con el fin de aliviar los gastos ocasionados por la internación del menor o bien con el objetivo de cubrir la pérdida de ingresos ocasionada por la internación o el tratamiento al cual sea sometido el niño, niña o adolescente".



"Los fondos deberán ser aportados por el Estado provincial a través de partidas especiales presupuestarias asignadas al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que deberá garantizar que el equivalente a un SVM esté depositado del 1º al 10 de cada mes", indica el proyecto, en el que se aclara que "no será impedimento para su percepción ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo o alguna pensión no contributiva, jubilación y/o cualquier tipo de ingreso equiparable".



Otro de los artículos dispone que "para poder acceder al subsidio se tendrá que presentar certificación médica de la patología que presente el menor de edad, emitida por cualquier institución médica, ya sea pública y/o privada del país".



La finalidad de la iniciativa es "brindar una ayuda económica a los padres, madres, tutor y o encargado de niños, niñas ya adolescentes que se encuentren sometidos a tratamientos o procedimientos médicos por enfermedades consideradas graves". (APF)