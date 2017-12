Marcos Peña: "Queremos plantear una agenda rica e interesante"

En una conferencia de prensa posterior al lanzamiento de la presidencia argentina del G20, Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, y Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores, resaltaron la importancia de la cooperación internacional y del G20 como un espacio para construir consenso."Sudamérica en particular y Latinoamérica en general tienen una visión de entusiasmo y mirada joven sobre muchos temas. Hay una vocación a defender la idea de un mundo que apueste por el multilateralismo, por la integración, por la apertura", comenzó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el CCK en Buenos Aires.En ese sentido, hizo referencia al rol que jugará la Argentina. "Esperamos estar a la altura de la confianza que los principales países del mundo han depositado en nuestro país, para no sólo ser anfitrión de este evento sino también plantear una agenda rica, interesante, llena de entusiasmo como creemos que tiene nuestro país y nuestra región en particular", dijo.Faurie coincidió. "El trabajo en las 50 reuniones que vamos a tener va a incluir cuál es la mirada que hemos tenido nosotros. Todos los países del G20 tenemos un compromiso con la paz", aseguró.El G20 nació en 1999 como una reunión técnica de ministros de Finanzas pero, en plena crisis económica de 2008, se convirtió en lo que es hoy: un espacio clave de discusión y toma de decisiones en el que participan los máximos líderes mundiales y las principales economías. En conjunto, sus miembros representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional.