Familia de Rafael Nahuel pidió ser querellante y pericias en Villa Mascardi

Mientras sigue el conflicto por las tierras de Villa Mascardi donde se asentó la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, la familia de Rafael Nahuel, muerto el sábado pasado durante un operativo a cargo de la Prefectura, pidió ser querellante en la causa y reclamó que la Justicia realice las pericias correspondientes en la zona.



En tanto, los dos detenidos tras el procedimiento, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, fueron liberados el miércoles por la noche, luego de haber iniciado una huelga de hambre en reclamo por su liberación.



Por su parte, la mesa de diálogo entre el Gobierno y los mapuches siguió sin acuerdo y continuará este jueves.



La familia del joven de 22 años, representada por la abogada Natalia Araya, apunta a los efectivos del grupo Albatros de Prefectura por su muerte y reclama que el juez Gustavo Villanueva realice cuanto antes las pericias en la zona.



En el encuentro de la mesa de diálogo en el que también participan organizaciones sociales y la Iglesia, el Gobierno mantuvo su postura sobre que debe ser liberada la zona del Parque Nacional Nahuel Huapí y los mapuches insistieron con el pedido de "desmilitarización" del predio y liberación de los dos detenidos.



Sin acuerdo tras la reunión en la sede del gremio UnTer, en Bariloche, las negociaciones continuarán este jueves.



Hasta el momento, el juez Villanueva no había librado nuevas órdenes de operativos en la zona.



Al respecto, la referente de la comunidad mapuche Moira Millán aseguró que es una "vil mentira que no se le permitió al juez entrar al predio" para hacer los peritajes tras la muerte de Nahuel y subrayó que "el Gobierno no quiere" aclarar el caso.



En declaraciones a radio Cultura, enfatizó que "al momento de la represión había entre 15 y 17 personas" en las tierras de Villa Mascardi y afirmó que "jamás" tuvieron "armas".



Además, detalló que fue "Parques Nacionales, el propio Estado, el que denunció a la comunidad y de ahí emanó la orden de desalojo".



"Hay una intención del gobierno nacional de privatizar áreas de Parque Nacionales a lo largo de todo el país", denunció Millán.



Los detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, estaban alojados en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche, pero el miércoles por la noche fueron liberados luego de haber iniciado una huelga de hambre, en la que sólo ingerían líquidos.



Ambos están acusados por supuesta usurpación y también están incluidos en la causa por "muerte dudosa" que investiga el fallecimiento de Nahuel, ya que fueron quienes llevaron el cuerpo del joven hasta la ruta tras recibir el disparo.



El ministro de Justicia, Germán Garavano, en tanto, se refirió a la muerte del joven y dijo que "hay un testimonio de los participantes en este procedimiento, que estaban haciendo una patrulla y fueron en principio emboscados y atacados".



En declaraciones a radio La Red, el funcionario señaló: "Hasta hoy en la declaración judicial están estos testimonios. Los otros participantes de este enfrentamiento son personas que aún siguen prófugas, que no están a derecho, que cometieron un delito".



Advirtió, además, que "la RAM existe" y habló de los "pequeños grupos violentos" de la comunidad mapuche que "están principalmente nutridos, fortalecidos y hasta empujados por gente que opera del lado de Chile".



El intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, por su parte, se refirió al grupo RAM y consideró que es reducido y no constituye una organización guerrillera armada.



"No los conozco más que por alguna de sus acciones, no son tan naif ni tan organización estructura y armada, no lo veo así. Si existe esa cuestión antisistema viene como producto de la marginalidad", aseguró Gennuso.



En declaraciones a radio Rivadavia, sostuvo que "no es para verlos como una fuerza guerrillera con miles de seguidores".