Macri: "Necesitamos gastar menos de lo que recauda en impuestos"

Ante jóvenes emprendedores, el Presidente señaló que en la Argentina "hay muchos proyectos que están sobre la mesa y que ofrecen enormes posibilidades de desarrollo y progreso", pero indicó que para lograr esos objetivos "es muy importante garantizar las reglas básicas, como bajar la inflación, el déficit fiscal, tener un presupuesto equilibrado y una política que gaste menos de lo que recauda en impuestos y que invierta mucho en infraestructura".



Macri mantuvo una charla con emprendedores en el marco de un foro de inversiones convocado en el auditorio del edificio YPF, en Puerto Madero, por el Ministerio de Producción y la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).



Allí sostuvo que "este cambio ha sido asumido por el conjunto de la ciudadanía" y confió en que es una tendencia que se va a consolidar si "demostramos que aprendimos de nuestros errores y que tenemos compromiso para cumplir con la ley".



"Hay que premiar al que trabaja en forma constante y no al que busca el atajo o al que está en la avivada", advirtió.



El Presidente dialogó en el encuentro con tres jóvenes que le hicieron preguntas, Víctor Montero, cofundador de la empresa de seguridad informática Onapsis; Jairo Trad, desarrollador de un programa de agrotech, y Valentina Denisse Ayetta, una estudiante de 18 años oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás.



"Yo les digo a todos que la Argentina necesita fortalecer el espíritu emprendedor, como nuestros padres y abuelos cuando tomaron la decisión de venir aquí en tiempos en que no existía Internet, ni Whatsapp y se subieron a un barco sin tener idea de qué iban a encontrar del otro lado", sostuvo.



Y agregó: "Con ese espíritu y esos valores que tenemos en la sangre vamos a salir adelante y, además, hoy hay un Gobierno que no pregunta si sos público o privado, si sos pequeño o sos grande y que lo único que le interesa es trabajar en equipo y generar oportunidades".



El encuentro también contó con la participación de los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Educación, Alejandro Finocchiaro; de Agroindustria, Luís Miguel Etchevehere; y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao.



Además, estuvieron los secretarios de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, Mariano Meyer, y de Planeamiento y Políticas en Ciencia y Tecnología, Jorge Aguado, y el titular de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, entre otras autoridades.