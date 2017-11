Agmer cuestionó la publicación de nombre de docentes que cobraron de más

El titular de la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Claudio Puntel, confirmó que "hay docentes que admiten que sí recibieron depósitos de más pero hay otros que no reconocen esa liquidación" por lo cual "se está respondiendo a las notificaciones, haciendo el descargo correspondiente con el asesoramiento jurídico que se proporciona desde el Sindicato". Advirtió que "con aquellos compañeros que sí reconocen la deuda, el Consejo está obligado a acordar con el docente la forma en que se hará la devolución".Asimismo repudió que el Boletín Oficial difundiera los nombres de aquellos docentes que recibieron montos de más en sus salarios "porque es una violación de la privacidad de los trabajadores, y porque en caso de que hayan sido liquidados mal sus salarios no hay ninguna conducta delictiva por parte de ellos, sino que hay un sistema de liquidación que genera este problema". Consideró que "es una conducta deshonesta de la patronal y un chantaje".En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Puntel señaló que "se habían recibido consultas de compañeros que recibieron la notificación de que se les había depositado de más, según el Consejo General de Educación (CGE), algunos de los cuales admiten que sí recibieron depósitos de más pero hay otros que no reconocen esa liquidación".Agregó que "hay casos en los que se reclaman montos depositados en periodos en que los compañeros no estaban trabajando y que jamás vieron ese dinero, así que se está respondiendo a esas notificaciones, haciendo el descargo correspondiente con el asesoramiento jurídico que se proporciona desde el Sindicato"."Nos enteramos también que el Boletín Oficial difundió el nombre de estos compañeros y repudiamos absolutamente esa conducta, porque es una violación de la privacidad de los trabajadores, y porque en caso de que hayan sido liquidados mal sus salarios no hay ninguna conducta delictiva por parte de ellos, sino que hay un sistema de liquidación que genera este problema", sentenció el dirigente.Analizó que "hay una situación de enorme desigualdad, con un abismo entre representados y representantes, además de vulnerar el derecho a la privacidad" y recordó que "el CGE ya lo había hecho en otras ocasiones cuando en marzo se estaba reclamando por casos de compañeros que habían recibido mal las liquidaciones, donde se publicó y difundió los recibos de sueldos, mostrando los gastos realizados con las tarjetas de crédito y demás, que es una información privada de cada trabajador". "Es una conducta deshonesta de la patronal y un chantaje", definió.Mencionó como ejemplo que "un compañero al que reclaman 5.000 pesos liquidados de más por lo que concurrió al Banco Bersa a pedir un informe en las liquidaciones en su cuenta sueldo para poder demostrar que jamás había recibido ese dinero y el banco le cobra 500 pesos para hacerle el informe de las liquidaciones de su cuenta sueldo". "Esto genera una situación muy complicada para nuestros compañeros porque por un lado tienen la vaca atada como agente financiero, le pagamos los servicios y a su vez cuando necesitamos algo por un error de la patronal, tenemos que pagar para contar con la información", cuestionó.Sobre el trámite para responder la notificación del CGE, Puntel explicó que "se están haciendo notas de descargo y con aquellos compañeros que sí reconocen la deuda, el Consejo está obligado a acordar con el docente la forma en que se hará la devolución".