El Gobierno recibió a la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recibió este miércoles a integrantes de la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional de Entre Ríos, para dialogar sobre el sistema vigente.



"La verdad es que nos fuimos con mucha tranquilidad de la reunión, estuvimos charlando con el grupo de compañeros, la Ministra nos brindó mucha tranquilidad al decirnos lo que pensaba el gobernador respecto de nuestra ley. Salimos muy conformes de la reunión. La semana que viene el martes, vamos a tener una reunión con Senadores, en AJER, con la misma idea, expresarles nuestra preocupación", adelantó Alejandra Gervasoni.



"Teníamos miedo que en la provincia existieran modificaciones como la movilidad y el 82 por ciento móvil y ella nos aseguró que el Gobernador no está pensando en nada de eso. Es muy complejo a nivel nación cuando bajan esas cuestiones de que se firma un pacto fiscal y uno no sabe a qué atenerse", aseguró.



Dijo además que se habló del sistema previsional nacional, pero "la movilidad nuestra es tesoro y nosotros hemos estado moviéndonos en este sentido porque en la provincia no queremos perder ningún derecho. También estuvimos hablando de todos los activos que aportan a la Caja", señaló la dirigente sindical luego de la reunión mantenida en el despacho de la ministra Romero.