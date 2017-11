Macri: "Estamos en el camino de alejarnos para siempre de la intolerancia"

Herramientas para el trabajo

Cambios tecnológicos

Acceder a la modernización

Profundizar el diálogo

Trabajar para mejorar

"Estamos en el camino de alejarnos para siempre de la intolerancia y la violencia que solamente han sido cómplices de la pobreza contra la cual hoy luchamos", afirmó el presidente Mauricio Macri al visitar la Escuela Normal José Manuel Estrada de esta capital.El Jefe de Estado recorrió las instalaciones en el marco de la puesta en valor del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional y a punto de cumplir un siglo desde su construcción.Lo acompañaron el gobernador saliente de Corrientes, Ricardo Colombi; el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro; el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.El Presidente visitó las renovadas aulas, dialogó con alumnos de quinto grado y con un grupo de egresados de la escuela y firmó el Libro de Honor.Macri resaltó que las escuela son los espacios en que "los chicos empiezan a soñar lo que pueden hacer y que quieren realizar el día de mañana, de la mano de nuestros maravillosos docentes que son los protagonistas fundamentales en esta etapa tan importante para ellos"."Los chicos aprenden a trabajar en equipo, el valor de la amistad, a respetar las reglas que les ponen los maestros; aprenden que superándose, esforzándose, las cosas se alcanzan. Y, esas son las herramientas fundamentales que vienen después que es la vida, el trabajo", apuntó.El Presidente señaló que "estamos en una etapa muy especial" de un mundo que aceleró los cambios tecnológicos y digitales, en el marco de lo que representa "un desafío enorme para los docentes".Remarcó la importancia de que las nueva generaciones se vayan a adaptando a los cambios porque "si no adquirimos esas herramientas nos vamos a quedar afuera por muchos años de todas las cosas que podemos hacer".Advirtió también como prioridad que "si nuestros docentes no adquieren esas herramientas y no las pueden transmitir, los chicos no van a tener acceso al trabajo del siglo XXI".En ese sentido mencionó la digitalización, programación, robótica y el manejo de las impresoras 3D como los nuevos conocimientos que los alumnos deben adquirir en esta nueva etapa tecnológica."Que nos permita elegir dónde vivir, donde trabajar, y aquellos correntinos que aman su ciudad no tengan que abandonarla por falta de trabajo porque van a tener las herramientas para llevarlas a cabo", dijo.Destacó que en "esta revolución que hemos emprendido y acordado con todos los gobernadores" a principios del año pasado en la localidad jujeña de Purmamarca "tiene como objetivo la igualdad de oportunidades", a través de una "educación pública de calidad".Macri dijo que "es muy importante que logremos profundizar el diálogo" para avanzar con los docentes en métodos de evaluación y cuestionó a líderes gremiales por su oposición a mejorar las estándares de capacitación."¿Cómo nos vamos a oponer a la evaluación? Si no sabemos en qué estamos fallando, ¿cómo vamos a mejorar? Necesitamos tener información y lo más importante que yo me he comprometido desde el primer día con todos los argentinos es que necesitamos saber la verdad", puntualizó.Resaltó hay "muchísimo por mejorar" en la educación a través de un trabajo conjunto que deben llevar adelante entre "gobierno, gremios, docentes y padres" para revertir el hecho de que en la actualidad solamente uno de cuatro chicos que comienza en la educación pública "está en condiciones de acceder a un buen trabajo"."Es un camino que recién comienza. He dicho que la Argentina entró en una etapa de reformismo permanente, porque así está el mundo, pero quiero decirles que a punto de cumplir dos años de gobierno hemos avanzado mucho desde el primer día", afirmó.

Demostrar que se aprendió

Las palabras de Colombi

El presidente dijo que ese cambio en proceso "genera respeto, admiración, apoyo en el mundo entero" y señaló que como muestra de ello "han venido de todas partes del mundo" a colaborar con la Argentina en la búsqueda del submarino San Juan perdido en el Atlántico Sur."Eso demuestra que el mundo nos está dando una oportunidad, y ahora depende más que nunca de nosotros, de demostrarles que aprendimos de verdad de nuestros errores", señaló."Que queremos trabajar juntos respetándonos unos a otros, sin más búsquedas de atajos y avivadas, que lo único que han generado es mucha pobreza en todo el país", puntualizó.A su vez, Colombi agradeció la visita del Presidente y subrayó que su presencia "es muy importante porque nos da la fuerza, el ánimo y las ganas de seguir trabajando desde el lugar en que la sociedad nos ha colocado"."Ojalá que podamos juntos, Nación y Provincia, seguir transitando esta senda de progreso, trabajo, respeto, federalismo y, fundamentalmente, recuperación de las instituciones democráticas de nuestro país", añadió Colombi quien en pocos días concluirá su mandato y lo reemplazará Gustavo Valdés.