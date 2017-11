Estudio de factibilidad de aeropuerto Paraná - Santa Fe se hará el año próximo

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Con el objetivo de analizar los avances correspondientes al anteproyecto del aeropuerto metropolitano Santa Fe ? Paraná, los intendentes José Corral y Sergio Varisco mantuvieron un encuentro de trabajo con autoridades del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El encuentro se concretó este miércoles por la mañana en el Palacio Municipal santafesino, y contó con la presencia del presidente del ente, Patricio Distéfano; del vicepresidente Pablo Aragone; y de funcionarios municipales de ambas ciudades.



"Se trató de una reunión de trabajo con las autoridades técnicas de regulación aeronáutica nacional, que por indicación del ministro de Transporte de la Nación y por el deseo del presidente Mauricio Macri que ha expresado en varias visitas a las ciudades de Santa Fe y Paraná, para hacer un estudio de factibilidad", expresó el intendente José Corral sobre el proyecto para construir el aeropuerto metropolitano.



En ese sentido, señaló que a partir del trabajo en marcha, "en los próximos meses tendremos unas conclusiones sobre la posibilidad de tener un aeropuerto común, que aproveche la potencialidad de ambas provincias y ciudades, y de toda la zona de influencia, que según los cálculos propios de los técnicos del ORSNA, está en el orden de las dos millones de personas, las que podrían ser potenciales usuarios".



"Según el cronograma, para cuando promedie 2018 estaría terminada esta primera etapa de la factibilidad, para pasar a las siguientes de elaboración de proyectos. Hay muchos aspectos a considerar, ambientales, de la propia operación aeroportuaria y las cuestiones viales, que estarían resueltas no solo con la ruta 168, sino con la nueva conexión Santa Fe-Paraná; y por supuesto, después abrir a la comunidad para escuchar las opiniones", señaló el mandatario santafesino. Cabe señalar que el nuevo aeropuerto estaría ubicado, por la ruta nacional 168, yendo hacia Paraná y después del cruzar el rió Colastiné, entre éste y el río Paraná.



Proyectar a futuro

Más adelante, José Corral destacó que "las ciudades y las regiones no crecen si no tienen ambiciones y proyectos hacia el futuro, y este es uno que nos entusiasma mucho, porque ya está creciendo la actividad aeroportuaria, va a crecer mucho más, van a bajar los costos de los pasajes aéreos, y por lo tanto nos tenemos que preparar. Y qué mejor que hacerlo con un aeropuerto nuevo, si fuera factible y si además la Nación estaría dispuesta a hacer los esfuerzos para que los próximos años esto se concretara", expresó el intendente santafesino.



Bajo esa mirada de desarrollo metropolitano y proyección hacia el futuro, recordó que "Santa Fe y Paraná tenemos experiencia de trabajo común, como el caso del túnel que ya lleva 45 años de administración común. Por qué no pensar en un aeropuerto que estaría más cerca de ambas ciudades que los respectivos aeropuerto actuales, y la utilización de la infraestructura que tenemos hoy en los actuales aeropuertos para otros usos perfectamente posibles".



En ese sentido, el desarrollo de la futura estación aeroportuaria implicaría un ahorro, en tanto los dos aeropuertos existentes generan dos áreas de control aéreo, más costos para las empresas los costos y duplicar las cuestiones de seguridad. "Si uno piensa en un solo aeropuerto, eso sería mucho más eficiente y en concreto significaría, como nos lo dicen quienes saben del tema aeronáutico, menores costos y posibilidad de menor precio en el pasaje", valoró el mandatario santafesino.



Pasos concretos

Por su parte, Sergio Varisco destacó que "se trata de un proyecto a largo plazo, porque es así como funcionan las cosas. Cuando empezamos a hablar del puente Paraná-Santa Fe, nadie apostaba mucho y ahora sólo falta la licitación, que seguramente será por participación pública-privada en marco del año que viene".



"Ahora iniciamos el curso de acción de esta idea que nos entusiasma y que venimos hablándola con José hace un tiempo, y que tiene el entusiasmo del presidente, hasta el punto que hoy están las autoridades el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Hay que hacer muchos estudios en ese sentido, pero lo concreto e importante del día de hoy, es que el estudio de factibilidad que se concretará el año que viene", concluyó el intendente paranaense.