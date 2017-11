Descontarán pagos por error a docentes: Montos van entre 5.000 y 188.000 pesos

El Consejo General de Educación (CGE) emitió una resolución firmada por su presidenta, Marta Landó, en la que se autoriza la ejecución de descuentos a 65 docentes que cobraron por error montos que no les correspondían. La resolución, con la lista de maestros que "han percibido haberes en exceso", se publicó esta semana en el Boletín Oficial. Una docente, según la nómina, recibió más de 188.000 pesos demás. El grueso de la lista percibió por error entre 5.000 y 40.000 pesos. No se aclara en la resolución si los montos no correspondientes fueron liquidados en un solo mes o se acumulan de recibos anteriores. Tampoco se explicita la modalidad del recupero, si será en cuotas o de una sola vez.



Según consigna Análisis Digital, en el Boletín Oficial (BO) del viernes se publicó una resolución del Consejo General de Educación (CGE) emitida tres días antes, el 21 de noviembre, en la que se informa de la situación generada a raíz de que 65 maestros cobraron por error montos demás que llegan hasta los 188.000 pesos. En la resolución, que lleva la firma de la flamante presidenta del organismo, Marta Landó, se publica la lista completa de trabajadores con los correspondientes montos mal liquidados. También se anticipa que se buscará recuperarlos a través de descuentos, aunque no se indica cuál será la modalidad de los mismos. Además de la publicación en el BO, se indica en la resolución que los docentes ya fueron debidamente notificados a través de los directivos de las escuelas en las que trabajan.



La resolución lleva el número 5.371 y, además de Landó, la suscriben las vocales del CGE Marisa Mazza y Rita Nievas. Refleja que la Dirección General de Liquidaciones y Recursos Humanos del organismo puso "en conocimiento la existencia de agentes/docentes dependientes del CGE que han percibido haberes en exceso, informando además que se han iniciado acciones a fin de recuperar esos montos liquidados en forma indebida".



En el texto se cita normativa vigente que faculta la Dirección General de Liquidaciones a realizar los descuentos correspondientes a "los haberes liquidados en forma errónea, debiendo dichos descuentos encontrarse respaldados en la documentación de cuyas liquidaciones surgen los fondos indebidamente abonados".



"Teniendo en cuenta el número de agentes a los que se les han detectado la percepción de haberes indebidos, corresponde al CGE, como órgano descentralizado propender al recupero por la vía legal correspondiente o dictar resolución que autorice la realización de los mismos, respaldada en la documentación de cuyas liquidaciones surgen los fondos indebidamente abonados", se indica, al tiempo que se informa que se remitieron "notificaciones vía expediente" al personal directivo superior inmediato de los establecimientos donde los docentes prestan servicios.



"Una vez recepcionadas dichas nota, el personal procedió a notificar al agente/docente por los medios más idóneos, los cuales se expusieron previamente, dejando constancia en la nota de la firma del notificado y fecha en que se notificó, en caso de haberse negado a notificarse, las autoridades correspondientes lo consignan por escrito", se indica más adelante.



La lista completa de docentes, con su correspondiente escuela y monto a descontar, es la siguiente:



AQUINO GLORIA - EET Nº 2 GOIBURU - $ 16.241,00



GALLAY IRUPE - ESCUELA N° 5 ÁNGEL LUISI - $ 43.073,24



GIPLER A NOELIA - COLEGIO Nº 1 SARMIENTO - $ 6.828,00



CAVENAGHI LAURA - COLEGIO Nº 1 SARMIENTO - $ 9.597,00



OSORIO MARCOS - INSTITUTO PUIGGARI - $ 31.848,00



RODRÍGUEZ VÍCTOR - ESCUELA Nº 9 SARMIENTO - $ 4.690,00



HOFSTETTER GABRIELA - ESCUELA Nº 68 ARCE - $ 18.308,00



FONTANA RUBÉN N - ESCUELA Nº 68 ARCE - $ 7.087,00



PÉREZ MÓNICA - ESCUELA Nº 11 BOYOCCHI - $ 12.436,00



HALLER ANDREA - COLEGIO Nº 1 SARMIENTO - $ 6.065,00



ALTAMIRANO NATALIA - COLEGIO Nº 1 SARMIENTO - $ 14.041,00



MAGAZ JOSÉ - ESCUELA DE ADULTOS N° 17 - $ 22.459,00



LORUSSO EDUARDO - ESCUELA Nº 1 CHAPPUIS - $ 17.958,00



MANOZZO BIBIANA? EET Nº 2 INDEPENDENCIA - $ 13.182,08



SUAREZ MIRTA - ESCUELA SECUNDARIA N° 7 - $ 10.828,22



GATTI CARLOS - INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA - $ 10.838,47



CARGNEL VIVIANA - ARGENTINA SOBERANA 187 - $ 15.922,27



REYNOSO ESTELA - ESCUELA SECUNDARIA Nº 44 - $ 5.356,12



CORREA EUGENIA - INSTITUTO DE FORMACIÓN ELIZALDE - $ 10.580,73



ZARZA GLADIS - GENERAL BELGRANO 42 - $ 13.105,77



HERGENRETHER NORMA - SOLDADO GÓMEZ 76 - $ 169,99



PÁEZ SILVANA - MANUEL BELGRANO 6 - $ 188.358,85



MARTÍNEZ ARIEL - COLEGIO DE URDINARRAIN - $ 8.944,79



BOARI NORMA - FRAY MAMERTO ESQUIU 68 - $ 5.946,24



ARIAS NORALI - ESCUELA NORMAL ANDRADE - $ 17.524,82



CARRASCO SILVIA - INSTITUTO EN DISCIPLINAS INDUSTRIALES - $ 2.172,50



MOLINA DIEGO - SAAVEDRA LAMAS 88 - $ 2.911,97



ZAMORA YOLANDA - ESCUELA DEL BICENTENARIO - $ 10.495,00



GUASTAVINO VIRGINIA - ESCUELA FIORINI - $ 9.536,97



GASTAL GUILLERMO - ESCUELA NORMAL INGOLD - $ 10.427,00



RODRÍGUEZ RAÚL - ESCUELA OSSOLA - $ 43.631,18



SLONGO ESTELA ? EET Nº 2 ANDRADE - $ 3.888,17



BUSTOS ETHEL - ESCUELA Nº 7 CENTENARIO - $ 16.712,07



GUIBAUDO TATIANA - ESCUELA PEYRET - $ 7.972,62



VALLORI ANALIA - ESCUELA PEYRET - $ 12.266,54



CACELLA LILIANA - ESCUELA NORMAL N° 7 - $ 6.004,98



VOLKER GABRIEL - CENTRO EDUCATIVO 50 - $ 17.464,00



SARACCO SANDRA - ESCUELA SECUNDARIA Nº 8 - $ 10.304,30



ROMERO CLAUDIA - ESCUELA SECUNDARIA Nº 16 - $ 3.616,48



HANZ MARÍA - ESCUELA AMBROSETTI - $ 8.393,62



SOSA DESIREE - ESCUELA PELLEGRINI - $ 11.549,00



KRANEVITTER VALERIA - ESCUELA LUISI - $ 4.293,00



VERDALA VICTORIA? EET Nº 2 GOIBURU - $ 24.752,81



LATRILLA LAURA - 2 DE ABRIL 75 - $ 57.793,91



LAGOS ILIANA - ESCUELA 76 CALCUTA - $ 4.940,00



COT GABRIELA - ESCUELA CHAPPUIS - $ 1.237,03



ESTEVE MARÍA - ESCUELA CHAPPUIS - $ 6.795,81



FALCÓN MARIELA - ESCUELA VANERIO - $ 3.890,92



BERWART MÓNICA - UNIDAD EDUCATIVA N° 35 - $ 46.436,57



TEJERA ERIKA - CENTRO EDUCACIÓN FÍSICA ? $ 21.930,51



LIBARDI MARIELA - JUAN JOSÉ CASTELLI - $ 20.544,74



TESSORE SANDRA - DIAMANTE 15 - $ 49.080,00



DÍAZ SILVIA - JUAN JOSÉ VIAMONTE 2 - $ 3.416,10



EMERI ANA - DDE GUALEGUAYCHÚ - $ 1.932,88



ZIPEROVICH NATALIA - ESCUELA AMBROSETTI - $ 3.173,60



LOKER MARÍA - ESCUELA INGOLD - $ 11.088,00



MERELLO ROSANA - ESCUELA QUIROS - $ 14.237,50



BERNARDIS BARBARA - GERVASIO MÉNDEZ 4 - $ 19.559,32



TAMBURLINI ANA - ESCUELA MORENO - $ 1.915,44



STEGEMAN MARISA - ESCUELA MORENO - $ 3.856,27



RÍOS VILMA - ESCUELA BERNARDI - $ 3.728,00



CEPEDA JUANA - ESCUELA AGOTE - $ 11.695,21



RAMÍREZ MIRTA - ESCUELA CHAPPUIS - $ 20.066,00



ORTELLI MARTIN - EET 2 INDEPENDENCIA - $ 13.396,82



SATTLER NOELIA - ESCUELA ESTRADA - $ 14.093,73