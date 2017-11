Bancarios se movilizarán al Congreso de la Nación

Desde la Asociación Bancaria Seccional Paraná convocan a la marcha que se realizará este miércoles 29 de noviembre al Congreso de la Nación, en contra del proyecto de reforma a la ley previsional que impulsa el Gobierno nacional.



En este sentido, el secretario adjunto, Augusto Gervasoni, aseguró que "este reclamo se viene gestando desde distintas organizaciones sociales y sindicales, desde un sector más combativo de la CGT, del cual creemos que la Corriente Federal forma parte, los dos sectores de la CTA, y del sector docente representado a nivel nacional por Ctera".



"Se trata de los que en definitiva venimos sufriendo las medidas de este gobierno, reclamando en la calle y tratando de sostener las banderas de los trabajadores, no como la cúpula de la CGT que ha planteado una especie de vendetta y que ha dejado mucho que desear", disparó.



Respecto del reclamo, Gervasoni apuntó al conjunto de reformas que intenta aplicar el gobierno de Mauricio Macri: "Estas son medidas que las vienen discutiendo desde antes de ser gobierno, y que finalmente las van a implementar a partir de un período electoral que les planteó un escenario favorable. No se lo podemos permitir, menos a esta gestión que es claramente de corte neoliberal, que va en contra de los trabajadores y con incidencia sobre los poderes concentrados en la Argentina".



Por otro lado, el secretario gremial consideró que el Gobierno nacional "está escuchando a los trabajadores, por eso dejó para el próximo año la discusión de la reforma laboral. Y si bien estamos acostumbrados a que el Gobierno tire y afloje, no nos tenemos que dejar engañar, porque por más que los dirigentes sindicalistas aseguren que han podido negociar algunos puntos planteados en la reforma, entendemos que por más que se reviertan 19 de los 20 puntos, si hay un punto que no pudiste revertir, se les quita derechos a los trabajadores".



Críticas a la cúpula de la CGT



En diálogo con APF, Gervasoni también criticó fuertemente a la actual conducción de la Confederación General del Trabajo: "La cúpula de la CGT se ha limitado a rechazar la reforma previsional, pero desde el momento en que se planteó el paquete de tres reformas nosotros sostenemos que no podemos aceptar el ajuste que esto significa".



En este sentido, aseguró que no ve posible que desde la CGT se revierta el posicionamiento que tomaron respecto del proyecto de reforma de la ley laboral: "Si bien se dieron cuenta que estuvieron mal, y por eso se declararon en contra de la reforma previsional, eso no les quita la responsabilidad de la posición ya tomada".



"Por eso entendemos que la movilización de mañana es un punto de inflexión dentro del movimiento obrero. Podremos empezar a discutir desde otro lugar la defensa de los derechos de los trabajadores, y no desde un seguidismo absurdo a los distintos gobiernos, que es en definitiva lo que la ciudadanía argentina nos está pidiendo. Esperamos que el movimiento obrero esté a la altura de las circunstancias".



En este contexto, Gervasoni criticó al titular del Sindicato de la Sanidad, Héctor Daer, también diputado nacional por el Frente Renovador: "Hay que tener en cuenta que uno de los triunviros está de los dos lados del mostrador, y si bien desde su bloque salieron a decir que votarán en contra, no se termina de entender cuál será su postura".



Al respecto, explicó que "más allá de que el Gobierno nacional busque concesos entre los sindicatos, este tipo de reformas se tienen que discutir en el Congreso: "Desde la Corriente Federal creemos que es allí donde todos los bloques -más allá del color político- se tienen que manifestar en contra de la quita de derechos a los trabajadores", finalizó.