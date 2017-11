Tras los incidentes, Bordet visitó a padres y niños de Strobel

"Esta charla con el gobernador y las ministras nos dejó bien; fue una buena charla y estamos muy conformes con las palabras que se dijeron", sostuvo Emanuel Moyano, entrenador del Club Atlético, Deportivo y Social Strobel.El encuentro se desarrolló el lunes por la tarde. El gobernador asistió a la sede del Club acompañado por el intendente de Diamante, Lénico Aranda, el diputado Provincial, Juan Carlos Darrichón, y las ministras de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, de Desarrollo Social, Laura Stratta y de Salud, Sonia Velázquez.En ese marco escuchó a los padres de los niños agredidos en el partido de Unión y Patronato, y a los dirigentes de la institución deportiva.Luego del encuentro, Moyano, que asistió con los niños a la cancha el sábado, pidió "que no quede solamente en palabras y se cumplan todas las cosas que propusieron porque, la verdad, sería un poco de justicia", e hizo referencia a la necesidad de un acto reparatorio por parte de la dirigencia del Club Atlético Patronato.El joven se desempeña hace tres años como el entrenador de las categorías sub 13 y 15 que viajaron el sábado a ver a Patronato. También contó que en el club se practica vóley y futbol: "Es un club que no pide que todos sean socios, no pide cuota por mes, es un club de contención que se hace todo esto que se ve a pulmón", destacó.Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet explicó que "quisimos estar aquí hoy presentes en las instalaciones del club para manifestarle el total apoyo a las familias y a la institución por los hechos lamentables que tuvieron que vivir el fin de semana".Respecto de los atacantes, el mandatario señaló que "nada tienen que ver con el deporte, nada tienen que ver con el fútbol".