Tras reunión de su "mesa chica", CGT expresó su rechazo a la reforma previsional

"Hemos manifestado nuestro rechazo y nuestra desaprobación a una negociación que nunca estuvo en la mesa de tratativas por parte de la CGT y del Gobierno", dijo en triunviro Juan Carlos Schmid en referencia a la reforma previsional.



En diálogo con la prensa, Schmid y su par Héctor Dáer, confirmaron el encuentro del consejo directivo de la central convocado para mañana y ratificaron las modificaciones realizadas al proyecto original de la reforma laboral.



En este sentido, Schmid dijo: "Resaltamos que las discusiones que modificaron el proyecto original acerca de lo laboral han sido para proteger el núcleo central del contrato de trabajo".



"Antes de hablar de cualquier otro tipo de reforma, tenemos que ver una recuperación del poder adquisitivo de los jubilados", sostuvo en repudio a las modificaciones previsionales planteadas por el Gobierno.



Por su parte, Dáer desmintió una "grieta" en la CGT con el sector que lidera Moyano (h): "Mañana, en el consejo directivo, trataremos de que queden claras todas las dudas. Hay una falta de comunicación sobre el alcance que tiene en términos laborales este proyecto de ley".



"No existe un apuro ni mucho menos, pero creemos que hacer hincapié en el tema de la ley laboral y no hacerlo en el tema previsional es un error estratégico que genera debilidades en el futuro de los jubilados", explicó.



Además, ratificó que la CGT no convocará oficialmente a la marcha del miércoles al Congreso, a la que sí adhieren espacios como las dos CTA y la Corriente Federal de Trabajadores liderada por el bancario Sergio Palazzo, entre otros.





"Cualquier gremio que no se sienta contenido por la CGT tiene derecho a expresarse como lo considere", afirmó Daer.



