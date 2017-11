Gerardo Ormaechea será el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Paraná

El Dr. Lisandro Amavet renunció a la presidencia de la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos. La decisión se da tras su flamante designación a cargo de la Dirección de Inspecciones Jurídicas de Entre Ríos (DIPJER). En su lugar asumirá el Dr. Gerardo Ormaechea, actual vicepresidente de la institución. "Con pesar por dejar la institución pero convencido de que es la decisión correcta ante la convocatoria del gobierno provincial para este nuevo desafío que tengo por delante", expresó Amavet luego presentar su dimisión al cargo.



La decisión fue comunicada a través de una carta fechada el pasado 23 de noviembre, dirigida al secretario del Colegio, Dr. Guillermo Vartorelli.



"Cuando estamos culminando nuestro primer año de mandato, desde el gobierno de la provincia me han convocado para desempeñar una función que está estrechamente vinculada a nuestro quehacer como operadores del Derecho y para el fortalecimiento de la comunidad organizada. Se trata de una carga pública que requiere la mayor dedicación, el mayor compromiso y empeño para garantizar los intereses de los ciudadanos en su vocación societaria", aseguró Amavet en la misiva, al referirse a su designación como director de la Dirección de Inspecciones Jurídicas de Entre Ríos (DIPJER).



En otro párrafo de la misma, Amavet indicó: "Resulta incompatible seguir desempeñando mi función en este querido Colegio. No solo por el tiempo que demandan ambos cargos, sino porque siempre y más aún en épocas donde la sociedad expresa una particular y legitima sensibilidad ante ciertas cuestiones éticas, nada está más alejado a mi conciencia y voluntad que incurrir en un "conflicto de intereses".



Sobre su mandato al frente del Colegio, expresó: "Me retiro de esta conducción con la tranquilidad de saber que seguirá un excelente equipo de trabajo, del que puedo dar acabado testimonio, de su capacidad y trabajo".



Lisandro Amavet, había asumido el cargo de presidente de la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos para el período 2016-2018. Su lugar será ocupado por el actual vicepresidente de la institución, el Dr. Gerardo Ormaechea.