Varisco envía proyecto para expropiar el predio del ex hipódromo

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, confirmó este lunes en conferencia de prensa que se buscará "otro espacio" para que las empresas que prestan el servicio de transporte urbano guarden sus coches, descartando de esta manera que se vayan a vender hectáreas del Parque Botánico para tal fin.Vale recordar que el Poder Ejecutivo Municipal había presentado al Concejo Deliberante un proyecto para que se autorice la venta de 7,5 hectáreas del Parque Botánico a las empresas del transporte urbano.Uno de los objetivos es sacar la guarda de los colectivos del casco urbano. Hoy están en calle Churruarín, en las inmediaciones de la Iglesia Santa Teresita y una de las alternativas era el Vivero Municipal. Pero después de escuchar muchas voces hemos resuelto buscar otro lugar, aquel seguirá siendo un espacio público"."Vamos a buscar otro espacio de la ciudad, fuera del casco céntrico, para la guarda de los colectivos; también para una estación de transferencia de carga que es necesaria en la ciudad para que no entre el tránsito pesado en las calles céntricas", afirmó el Intendente. Al tiempo que anunció un proyecto a largo plazo de crear un Parque Logístico donde las grandes empresas y comercios tengan sus depósitos.

El objetivo es sacar la guarda de los colectivos de la ciudad

Según indicó Varisco, la idea es buscar un nuevo terreno que cumpla con estos objetivos, al cual también se le podría sumar la reubicación del Mercado Concentrador El Charrúa.En tal sentido, remarcó que el lugar donde actualmente funciona el mercado "está obsoleto, es un edificio muy viejo con fallas estructurales y vamos a localizar todos estos objetivos fuera del casco urbano".Consultado sobre si hay un terreno en estudio para la guarda de los colectivos y el centro de transferencia, Varisco dijo que hasta el momento no hay en miras un nuevo espacio, y estimó que seguramente las empresas tendrán que comprar algún terreno.Por otra parte, otro de los anuncios que realizó el Intendente fue en relación a las 22 hectáreas del ex hipódromo donde se había proyectado, en su momento, un centro comercial. En tal sentido, indicó que como el grupo empresario comunicó que no hará la inversión, por lo que la comuna "hará todos los esfuerzos para que esas más de 20 hectáreas, pasen al patrimonio público urbano como un espacio verde y vamos a iniciar el proceso que incluso puede llegar hasta la expropiación de ese espacio. Por lo pronto la idea es cambiar el uso que se le otorgó en su momento".Varisco indicó que su gobierno es de "puertas abiertas", por lo que están abiertos a escuchar propuestas. "Me parece que tenemos que desestimar la hipocresía política. Fue el Frente para la Victoria que en su momento planteó la urbanización del Parque Nuevo, que cedió las 53 hectáreas del Vivero Municipal para hacer el Estadio Único que nunca se concretó y nosotros recuperamos esas hectáreas para el patrimonio de la ciudad, y creo que la hipocresía mayor fue que el Frente para la Victoria votó favorablemente la venta de 7 hectáreas en el Vivero para empresa ERSA en el Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU)".