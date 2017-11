Bordet: "El trabajo en salud es compromiso"

Compromiso especial

Sobre el encuentro

"El trabajo en salud es compromiso y sé que todos ustedes lo tienen con la salud pública, sé del amor que se da en la función en cada centro de salud y hospital de la provincia", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet en el cierre del primer Encuentro Provincial de Inmunizadores.Se trata de una jornada inédita de capacitación para poner en agenda la importancia de la prevención para evitar enfermedades. Participaron más de 250 vacunadores de los departamentos entrerrianos.Junto al reconocido profesional con amplia trayectoria en el área, Carlos Vizzotti, y la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, el mandatario entrerriano remarcó: "En nuestra gestión vamos a trabajar fuertemente como lo venimos haciendo en este tipo de políticas territoriales"."Además de ser derechos, son obligaciones que tenemos desde el Estado, de generar los recursos necesarios para atender a esta problemática, porque no es un gasto para el gobierno, sino una inversión que consiste en que el día de mañana tengamos buenos hombres y mujeres, que hayan podido llegar a la edad de plenitud teniendo un tránsito en su niñez con todos los cuidados necesarios".En ese contexto, reconoció la importancia de que "todos quienes trabajan en territorio, y en cada lugar de la provincia de Entre Ríos, porque a muchos de ustedes los encuentro cuando ando recorriendo la provincia en algún centro de salud, o encuentro docentes y muchas otra gente comprometida".Finalmente agradeció a Vizzotti por el "permanente acompañamiento que ha tenido siempre con la provincia de Entre Ríos".Por su parte, Vizzotti indicó que "me identifico plenamente con este programa desde hace mucho tiempo porque lo he vivido, sé de la importancia que tiene, y que fue respaldado siempre en la provincia de Entre Ríos por el gobernador"."Creo que es fundamental, este trabajo", reconoció y destacó que en "esta provincia, lo demuestra el hecho, la gente, el encuentro y todos los esfuerzos mancomunados que van a tener en resultados en salud posteriores".Por último de manifiesto su felicidad por "este momento y de poder seguir de cerca la actividad de ustedes y como siempre nosotros desde Buenos Aires con esta provincia tenemos un compromiso muy especial en todo lo relacionado con lo médico, ya sea preventivo, capacitación, y esto refuerza más este compromiso".En tanto que la ministra de Salud provincial reiteró "hemos definido a nuestra política de inmunización como una política de Estado, así lo estamos materializando con este tipo de encuentros y poniendo en valor muy alto esta ilusión y derecho que hemos definido con nuestra población entrerriana, vacunar salva vidas humanas".Finalmente agradeció por el trabajo "que desarrollan a lo largo y ancho de la provincia, han podido llegar a tener oportunidades ganadas para salvar vidas".Más de 250 vacunadores de todos los departamentos de la provincia participaron de los cursos PAI, que se vienen desarrollando desde 2015, actualizaron contenidos teniendo en cuenta la complejidad del Calendario Nacional de Vacunación con las nuevas vacunas incorporadas.Entre los temas que se trataron en la capacitación, se destacaron las disertaciones acerca de anafilaxia (reacciones alérgicas); el rol del enfermero en vacunación; vacunación contra rotavirus; vacunación en huéspedes especiales; fortalecimiento de coberturas; vacunación intra y extramuros; vacunación en escuelas de zonas rurales; vacuna antigripal, sarampión y rubeola.