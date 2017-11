Se gestiona financiamiento ante la Cepal para nuevas obras de defensa

El secretario de Planeamiento y Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard, encabezó una serie de visitas y recorridos por las obras de defensa sur de la ciudad de Concordia y la defensa norte de Concepción de Uruguay, la cual está en su fase de inicio, con técnicos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).La actividad se dio en el marco de encuentros bilaterales con el organismo de Naciones Unidas que tienen como objetivo el intercambio de experiencias e información que permitan garantizar herramientas para la prevención de inundaciones en Entre Ríos.En este marco, el secretario Richard acompañó a Fernando Rossi, representante del Ministerio del Interior de la Nación, José Ballesteros, consultor en recursos hídricos y Osmar Velascos consultor en vivienda y emergencia urbana, ambos representantes de la Cepal, para mostrar las obras que el gobierno de Entre Ríos ejecuta en el tema inundaciones. Además se recorrieron otras zonas a fin de abordar y trabajar sobre proyectos estratégicos que complementen a esta etapa del plan de infraestructura básica.Al respecto de la visita Ballesteros comentó: "El ejercicio consiste en hacer un análisis histórico de las emergencias por inundaciones en varias provincias del país y sobre eso tener una proyección de recursos que se puedan requerir para mejorar las condiciones de las poblaciones y reducir sus condiciones de riesgo. Esto además aunarlo con experiencias exitosas que puedan replicarse en otras escenarios del país"Por su parte, Osmar Velascos resaltó "Asistimos para complementar la misión con el componente integrado de vialidad, recursos hídricos, viviendas y planificación urbana. El objetivo es precisamente ver la parte histórica de lo que ha pasado, en cuanto a daño y pérdidas acá en la provincia, y la intención es poder identificar proyectos que reduzcan el riesgo en el futuro y analizar las inversiones necesarias para reducir esos impactos".Al respecto del encuentro y los recorridos in situ de las obras, Marcelo Richard destacó: "Hemos expuesto proyectos que tenemos desarrollados pero que aún no cuentan con financiamiento, porque se trata de grandes obras que requieren una inversión considerable""En ese sentido podemos mencionar el sistema de drenaje de la cuenca Manzores, estamos hablando de la Defensa Central del Concordia o del plan de relocalización de la zona del arroyo Manzores. Nos referimos a proyectos urbanos de recuperación de las áreas defendidas por la Defensa Norte de Concepción del Uruguay o el plan de relocalización del Sausalito en La Paz como así también el tema de los deslizamientos de barrancas en Santa Elena", agregó."Desde el Ministerio de Planeamiento y desde las diferentes áreas venimos trabajando intensamente en el desarrollo de proyectos que creemos estratégicos para el plan de infraestructura básica y lucha contra las inundaciones, el cual es un eje central de la gestión de la obra pública del Gobierno de Entre Ríos y prioritario en los objetivos que nos ha trazado el gobernador Bordet"."Seguir articulando y explorando fuentes de financiación alternativas es una de las tareas que nos hemos dado. Consideramos que nuestra Provincia tiene las potencialidades y capacidades para generar este tipo de inversiones que mejoran la calidad de vida y las oportunidades de nuestros ciudadanos", finalizó Richard.La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó en 1948 y su misión es contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.Su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social.La Comisión se desarrolló como una escuela de pensamiento especializada en el examen de las tendencias económicas y sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos y caribeños.El pensamiento de la CEPAL ha sido dinámico, siguiendo los inmensos cambios de la realidad económica, social y política, regional y mundial. Desde sus primeros años desarrolló un método analítico propio y un énfasis temático que, con algunas variantes, se ha mantenido hasta nuestros días.Además de la rica tradición académica y de proyectos, publica regularmente material de consulta y estudios a los que se puede acceder desde su portal web www.cepal.org Entre los trabajos que desde el Gobierno de Entre Ríos se han abordado para llevar soluciones a la situación de inundaciones y riadas, cabe destacar la finalización de la Defensa Sur de Concordia como uno de los principales hitos de la ciudad. Además se ha llamado a licitación en los días pasados, nuevamente, la cuarta etapa para las obras complementarias de la cuenca baja del Arroyo Manzores.Esta nueva fase es parte de un plan mayor, de seis etapas, que se viene llevando adelante con trabajos desarrollados en la cuenca alta y media del mencionado curso de agua, y que ha significado una revalorización de los lugares a través de obras de infraestructura básica como cordones cunetas, pavimentación, canalizaciones, recuperación de espacios públicos, alcantarillados, desagües pluviales entre otras obras.Las dos restantes fases, si bien están proyectadas, aún se encuentran en el proceso de búsqueda de financiamiento.Otra importante obra se trata de la Defensa Norte de Concepción del Uruguay, de la cual se ha firmado su acta de inicio el pasado jueves 23, y prevé no solo nueva infraestructura a través del desarrollo de terraplenes y estaciones de bombeo en el sector norte de la ciudad, sino también, el tratamiento de los espacios recuperados y el mantenimiento de la defensa sur que actualmente existe.Por otro lado, el Gobierno de Entre Ríos, ha iniciado las obras de la defensa costera de Villa Paracito, una obra que se financiará en conjunto con el Gobierno Nacional, y que desde la Provincia se han iniciado los trabajos tempranamente.