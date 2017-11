El jefe de la base naval de Mar del Plata pidió su pase a retiro

Un día después de que el presidente Mauricio Macri asegurara que no era tiempo de buscar culpables por la desaparición y presunto estallido del submarino ARA San Juan en aguas del Océano Atlántico, el jefe de la base naval de Mar del Plata, el contraalmirante Gabriel González, pidió su pase a retiro hace tres días, que fue aceptado por la cúpula de la Armada Argentina.



Como jefe de la base desde la cual partió el ARA San Juan originalmente, González había sido quien recibió los reclamos -e insultos- de los familiares de los 44 tripulantes del submarino a medida que se fueron conociendo las noticias que señalan que la nave habría sufrido algún tipo de explosión. Además, estaba siendo investigado por el Ministerio de Defensa.



Ayer, Macri se reunió con el jefe de la Armada Marcelo Srur en el edificio Libertad, acompañado por el ministro de Defensa Oscar Aguad. Tras el encuentro, el presidente dijo que no había que "aventurarse a buscar culpables" de lo sucedido con el ARA San Juan "hasta no tener certidumbre de lo que pasó". Un día después de esa declaración se conoce el pase a retiro de González, que había sido pedido tres días antes.