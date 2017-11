Responsabilidad Fiscal: "Si la economía evoluciona, será un pacto que funcione"

El Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes analizó en el programadeel acuerdo fiscal que las Provincias (excepto San Luis) firmaron con el gobierno nacional.En primer lugar, el abogado recordó que "esto tiene antecedentes en el año 1992 cuando se comienzan a firmar pactos fiscales por los cuales las Provincias empezaron a ceder recursos a favor del gobierno nacional con destino a la ANSES; concretamente Entre Ríos cedió el 15 por ciento de la coparticipación que es muchísimo. Eso provocó que las Provincias entren en situación de déficit"."En el 2016 se celebró un acuerdo por el cual la Nación devolvería a las Provincias progresivamente ese 15 por ciento, con lo cual la Provincia empezó a acomodarse presupuestariamente. Y el año pasado Buenos Aires promueve una demanda que implicó un paso para atrás. El nuevo pacto que se empieza a formar ahora, implica que cada provincia desista de su pretensión y que Buenos Aires desista de ese reclamo, con un resultado neutro para Entre Ríos. Significa que no vamos a perder 4 mil millones de pesos y que nos sacamos de encima un conflicto que no sabíamos que resultado iba a tener, como era el juicio de la provincia de Buenos Aires".En tal sentido el Fiscal entendió que "no hay beneficios de este arreglo, de este desistimiento, todos dejamos de sostener nuestras pretensiones ante la Corte pero tampoco hay perjuicios en el sentido que nos quiten una parte importante de nuestros recursos".Con respecto al fondo conurbano señaló que "como representante en el juicio de la Provincia, prefiero este convenio a seguir adelante con un proceso judicial donde teníamos posibilidades de perder; particularmente le tenía temor a una medida cautelar que podía venir".Después el pacto tiene otros componentes, "hay una serie de reformas a realizar en materia de ingresos brutos, impuestos de sellos, ganancias, impuesto al cheque, sistema previsional, y de las cajas de jubilaciones que son temas muy importantes".En este punto, Rodríguez Signes entendió que "está perfecto que la gente esté atenta porque en el pasado nos han quitado derechos. En el pacto de los 90', los jubilados perdieron netamente, sobre todo los jubilados del Estado nacional, pero acá también se dictaron leyes de emergencia, hubo leyes de despido de empleados públicos, y eso no está presente en el actual acuerdo". Y dio cuenta que el gobernador Gustavo Bordet "consiguió un triunfo, y es que la Provincia no se obliga a armonizar los sistemas previsionales nacional y provincial".Y explicó que la armonización "quiere decir colocar la misma edad jubilatoria que el sistema nacional y el mismo sistema de movilidad. Pero cada provincia es autónoma para resolver su sistema previsional y eso se logró escribir en este consenso con lo cual eso le da tranquilidad a mucha gente que dice me van a modificar mi jubilación y le diría que no". Aunque aclaró que esto no quita que no haya que hacer cambios al sistema, "pero decidido por nosotros, por la legislatura y el gobierno entrerriano. No vamos a modificar derechos adquiridos o que tiene hoy el empleado público, el docente, el policía respecto al sistema jubilatorio".Respecto a algunos puntos trascendidos y que tienen relación con el empleo público, Rodríguez Signes afirmó que "son declaraciones de deseo, no hay artículos que sean operativos, por ejemplo, dice alentar, promover regímenes de retiro voluntario, son declaraciones de buena voluntad más que operativas"."Después está la obligación de adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal o modificarla, que implica que no se puede incrementar la planta de personal más allá del aumento de la población. La realidad es que durante mucho tiempo la cantidad de agentes de la administración se ha ido incrementando muy por encima de la población, pero no hay obligación que hayan asumido los Gobernadores de reducir la planta de personal sino de mantenerla más o menos estable", manifestó.Para el Fiscal de Estado, el éxito de este pacto fiscal "dependerá mucho de cómo evolucione la economía. Si la economía evoluciona bien y se genera empleo y crecimiento, será un pacto que funcione y si no, no hay pacto que valga. Si la economía argentina no retoma una senda de crecimiento muy sostenido, no se va a poder sostener esto".Sobre la cláusula que insta a terminar con las jubilaciones de privilegio, Rodríguez Signes aclaró que en Entre Ríos "no tenemos. Existe un régimen que es el de la Ley 8732 y después están los cómputos privilegiados pero dentro del régimen general, pero no son jubilaciones de privilegio que son aquellas que, por el hecho de ser legislador o embajador, aunque sea por un corto plazo, ya accede a una jubilación. En Entre Ríos esto no existe".Finalmente, dio cuenta que en el año 2018 "no habría cambios legislativos para la Provincia. El proyecto dice que el Gobernador tiene 30 días para enviar a la Legislatura el proyecto y los proyectos de ley inherentes al consenso, y eso va a demandar un tiempo de discusión que es natural que así sea, esto es derecho intrafederal. Debe discutirse en las legislaturas provinciales. Desde diciembre en adelante habrá un período de debate legislativo, de revisión de propuestas alternativas, para que esto realmente se concrete en derecho vigente hoy un documento declarativo de coincidencias de los Gobernadores, excepto el de San Luis".