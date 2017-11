"Ante el abuso infantil tenemos que ser implacables", dijo el gobernador Bordet

"Vine a redoblar mi compromiso de trabajo entre todos para poder tener nuestros niños con plena inclusión y sin abusos. Hay situaciones que son intolerables e inaceptables, y en esto tenemos que ser implacables", afirmó el gobernador Gustavo Bordet durante la presentación del protocolo Interinstitucional de Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil (ASI).La jornada que tuvo lugar este viernes en el Centro de Convenciones Provincial, en Paraná, con la presencia de más de 800 actores sociales de la educación, salud, seguridad, justicia y organizaciones comunitarias no gubernamentales, coincidió con el cierre de Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Para culminar se presentó la orquesta infantil Cunumí que integra el programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de la Secretaría General de la Gobernación."Necesitamos proteger hoy a nuestros chicos. La verdad que cuando uno recorre la provincia, se encuentra con cuadros que nos duelen, y mucho, y esto nos compromete a trabajar para solucionarlo", sostuvo.Bordet dijo además que "son muchas las veces que uno se encuentra con compromisos, con lugares donde hay miles de personas anónimas que todos los días en el esfuerzo y el trabajo hacen un aporte muy grande para trabajar en esta política de niñez".Reafirmó su compromiso de "trabajar en la defensa de los derechos de los niños, "no sólo declamativamente, sino también de manera efectiva asignando recursos", dijo."Políticas públicas son aquellas que trascienden gestiones de gobierno, son políticas de Estado que tienen que marcar un trabajo continuo y contante, por eso son tan necesarias las capacitaciones; por eso es tan necesario poder articular con todos los sectores que estén involucrados en este tema. Nada se puede hacer trabajando como compartimientos estancos, tenemos que lograr la articulación para poder tener buenos resultados"."Entendemos que no representa un gasto llevar el abordaje de este tipo de política en niñez, es una inversión. La inversión consiste en que el día de mañana tengamos buenos hombres y mujeres, pero para eso necesitamos proteger hoy a nuestros chicos, para eso hay que trabajar hoy con los problemas que tenemos con nuestros niños, por eso tenemos que trabajar hoy con el problema del abuso", aseguró.

Visibilizar

Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira, expresó que este protocolo "visibiliza la problemática del Abuso Sexual Infantil, lo ubica en el rango de la violación de un derecho humano fundamental, pero por otro lado nos convoca en cada departamento a donde llegamos a poder construir y reafirmar juntos que este tema es de todos, de las instituciones del Estado, pero también de todos los ciudadanos en tanto son parte de una comunidad. Este protocolo es una herramienta que nos indica un procedimiento de cómo actuar cuando se detecta una caso de abuso".Agregó que es importante "la necesidad de trabajar articuladamente para evitar los procesos de revictimización y en este sentido el gobernador Gustavo Bordet ha hecho una convocatoria a trabajar el tema del abuso y el tema del maltrato infanto juvenil como una política de Estado, de forma interministerial; y es por eso que este protocolo también se enlaza con lo que venimos desarrollando desde julio pasado con la implementación de la Campaña Crianza sin Violencia, en el marco de un acuerdo conjunto con Unicef Argentina"."El protocolo se viene presentando en cada departamento de la provincia desde mayo del año pasado, y con este cierre en Paraná se han capacitado a más de 5000 actores sociales de salud, justicia, seguridad, educación, Copnaf", concluyó.En el acto de cierre de la jornada, compartieron escenario con el gobernador y Paira el director de Salud Mental, Carlos Berbara; la coordinadora del CGE, Nora Romero de Clari; la médica ginecóloga infanto juvenil, a cargo del programa de Salud Integral Adolescente, Romina Spoturno; la obstetra miembro del equipo de guardia del hospital Materno Infantil San Roque, Carolina Comaleras; la directora de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, Marcia López; y la subdirectora de Protección Integral contra la Violencia, el Maltrato y el Abuso Infanto Juvenil, Fabiola Schreiner.