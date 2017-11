El presidente Macri garantizó que seguirá la búsqueda del submarino ARA SAN Juan

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que continuará la búsqueda del submarino ARA San Juan y se comprometió en la realización de "una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido lo que estamos presenciando"."Quiero decirles que mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó", afirmó Macri.

El jefe de Estado señaló que "esto significa entender cómo un submarino que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar sufrió aparentemente esta explosión".Durante una declaración que ofreció junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, Macri brindó un "especial reconocimiento a los 44 tripulantes por su patriotismo, heroísmo y valentía".Se dirigió en particular "a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan", al afirmar: "el dolor es mucho pero estamos juntos y vamos a recorrer este camino hasta el final todos juntos".Días atrás el mandatario ya se reunió en la sede de la Armada Argentina con el ministro Oscar Aguad y los jefes de las tres Fuerzas Armadas para interiorizarse sobre la marcha de los operativos para hallar al submarino perdido. En tanto, también visitó la Base Naval de Mar del Plata y se reunió con familiares de los tripulantes.Esta mañana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que Macri sigue la búsqueda del ARA San Juan "con mucha angustia desde lo humano" y sostuvo que el trabajo de la Armada "ha sido muy profesional". "El trabajo de la Armada ha sido muy profesional. Tienen sus protocolos y sus formas de trabajar. Coordinan ellos", agregó el funcionario en declaraciones radiales.Esta mañana, el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, afirmó que la fuerza no realizó "ninguna vulneración a los protocolos escritos" para la búsqueda y sostuvo que los militares trabajaron "mancomunadamente" con los funcionarios del Ministerio de Defensa."No hemos realizado ninguna vulneración a los protocolos escritos", afirmó Balbi, quien señaló que esos procedimientos indican que la intervención el Ministerio de Defensa no se concreta desde el momento en que se pierde contacto con el submarino.Tras ratificar que por el momento no se pudo detectar en forma "fehaciente" al submarino, precisó que la intervención de funcionarios de Defensa se concretó a partir del viernes cuando se decretó la operación de "búsqueda y rescate" (SAR, por sus siglas en inglés) y que eso se adecua al protocolo previsto.