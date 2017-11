Desde la CGT ratifican el rechazo al proyecto de la reforma previsional

El cosecretario general de la CGT, el dirigente marítimo Juan Carlos Schmid, ratificó hoy en Roma que "el proyecto de reforma previsional no tiene el aval de la central obrera", en tanto destacó que la iniciativa de reforma laboral "no contempla pérdida de derechos de los trabajadores".



El también jefe de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) participa en Roma, con decenas de dirigentes de la CGT y de ambas Centrales de los Trabajadores de la Argentina (CTA-CTA Autónoma), de un congreso de centrales obreras.



Schmid participa en el Vaticano en el Encuentro Internacional de Organizaciones Sindicales, ocasión en la cual destacó que en las conversaciones con el gobierno respecto del proyecto de reforma laboral quedó sin modificaciones el núcleo central de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), "por lo que no hay pérdida de derechos de los trabajadores".



"No comparto el trazado económico del gobierno. Pero tengo el derecho de pensar que muchos de quienes agitan el reclamo del otro lado son diputados de una fuerza partidaria que tienen el derecho de pensar que estoy entregando", agregó Schmid en referencia a las posturas críticas hacia ese proyecto de ley impulsado por el gobierno.