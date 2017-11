El próximo martes sesionará la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante

Durante la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de la capital entrerriana celebró en el día de hoy, la viceintendente Josefina Etienot anunció que fue notificada que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del cuerpo legislativo fue convocada para el martes venidero a partir de las 9, y aclaró que hasta el día de la fecha se desconoce el Orden del Día que se tratará en dicha reunión.



Dirigiéndose a la titular de la referida Comisión, concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), afirmó que, en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 37 del Reglamento Interno del cuerpo legislativo, es necesario "conocer el Orden del Día", para saber si se van a tratar dos proyectos de vital importancia para la ciudad, como lo son el Presupuesto y la Tributaria municipal. En virtud de ello solicitó que, en un área tan sensible como lo es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, "se cumpla con el reglamento".



"Les pido por favor que se aclare si la Tributaria, que por lo que dice el proyecto le aumentará al contribuyente de Paraná casi el doble en cada unidad, como el Presupuesto estarán o no en el Orden del Día de la reunión de la Comisión de Hacienda prevista para el día 28 de noviembre", manifestó Etienot.



"Este es un tema que nos interesa particularmente, ya que el año pasado este Concejo Deliberante sufrió un recorte de 20 millones de pesos, porque según la titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del HCD no sabíamos en qué los íbamos a gastar", recordó la presidente de la legislatura capitalina.



Y agregó: "Ahora estamos esperando la oportunidad para poder defender el Presupuesto del Concejo Deliberante de Paraná".



En este marco, Etienot ofreció el Salón "Mariano Moreno" para que se realice la reunión del próximo martes 28 de noviembre, ya que "empleados del Concejo Deliberante, representantes gremiales, del Jardín Botánico, del Polo Tecnológico y del Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná ("Empatur") solicitaron participar de la Comisión, porque es una herramienta de gobierno que involucra a muchos ciudadanos y sectores".



"Ustedes como concejales han aprobado durante este año cerca de mil proyectos de resolución referidos a demandas vecinales, como lo son la colocación de reductores de velocidad, semáforos, contenedores y arreglos de calles, entre otros, que no sabemos si tienen consideración presupuestaria, por lo tanto, todos esos pedidos se vuelven ineficaces, si no hay dinero", analizó.



Por último, Etienot reflexionó: "El trabajo del Concejo Deliberante no se agota solamente con aprobar esas resoluciones, también tenemos que asegurarnos que estas iniciativas estén consideradas en el Presupuesto, y eso se tiene que conversar, porque si no la frustración del vecino es muy grande, ante estas promesas incumplidas".



Voz y Opinión Ciudadana



En el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" expuso la presidente de la Comisión Vecinal "Los Paraísos", Desiré Bauza, quien expuso sobre un anteproyecto oportunamente elevado al Concejo Deliberante, como Propuesta Ciudadana, por el cual la referida vecinal propone la creación de la "Guardia Municipal de Paraná", la que dependerá funcional y administrativamente de la Secretaría de Seguridad del municipio.



En su disertación ante los ediles, Bauza señaló que "se trata de una herramienta a través de la cual el vecino perciba la presencia del Estado y se puedan articular acciones conjuntas con vecinales, ONGs y fuerzas de seguridad de la ciudad, dotando al municipio de organismos que colaboren en temas relacionados con la seguridad".



Acotó que "la Guardia Urbana municipal está prevista como un cuerpo civil no armado, cuya principal misión radicará en consolidar la presencia del Estado municipal en la vía pública, promoviendo mejores condiciones de seguridad a los vecinos y la convivencia urbana, a través de la prevención, la educación y el control".



Modificación que regula el Consejo de Promoción del Empleo y el Fondo de Promoción del Empleo



El Concejo sancionó sobre tablas una iniciativa impulsada por la legisladora María Marta Zuiani (Cambiemos), modificando la ordenanza N° 9405 que regula el Consejo de Promoción del Empleo (Copromem) y el Fondo de Promoción del Empleo (Fopromem), que tiene como objetivo "promover la generación, desarrollo y consolidación de microemprendimientos que estimulen la generación, desarrollo y consolidación de microemprendimientos, estimulando la producción y el empleo local".



El proyecto aprobado modifica el artículo 14, inciso 3°, de la mencionada ordenanza, estableciendo respecto del plazo de gracia, que quedará determinado su otorgamiento por el organismo evaluador, no pudiendo exceder los seis meses.



Durante el referido plazo, los intereses serán devengados mensualmente y se adicionarán al capital una vez culminado el mismo.



En la exposición de motivos, Zuiani explicó que el objetivo de tal modificación "es que los emprendedores logren consolidarse y poner en marcha la empresa o su ampliación durante el plazo de gracia y luego comenzar con el desembolso de la totalidad del capital, interés y gastos administrativos, encontrándose el capital conformado por los intereses devengados del plazo de gracia y el monto del préstamo otorgado.



Un mirador del Parque Nuevo llevará el nombre de Jorge Osvaldo Olivera



La legislatura paranaense también dio sanción sobre tablas a una ordenanza, autoría de la edila Elsa Salazar (Cambiemos), por el cual se impone el nombre del recordado ciclista paranaense, Jorge Osvaldo Olivera, a un mirador del Parque Nuevo "Humberto Cayetano Varisco", ubicado en calle La Delfina, paralela a avenida Estrada y el río Paraná.



El mencionado deportista, junto a Mario Mathieu y Humberto Varisco fueron los más calificados exponentes del ciclismo paranaense en la década de 1950.



Olivera logró importantes lauros en su carrera deportiva, habiendo ganado las "Mil Millas Ciclistas Argentinas", que se corrió entre las ciudades de Mendoza y Buenos Aires, en el año 1949.



En 1950 ganó en Brasil una competencia organizada por el diario O' Globo; habiendo participado a nivel internacional en otros importantes eventos de esta disciplina deportiva en México y Chile.



Junto con Humberto Varisco, Olivera integró un equipo que marcó historia en el ciclismo nacional.



Rechazo al proyecto de Reforma del Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental



Durante el plenario y por unanimidad, el cuerpo legislativo dio curso a un proyecto de Comunicación elaborado en conjunto por las tres bancadas que lo integran, a través del cual expresó su rechazo al proyecto de reforma del Decreto Reglamentario (603/2013) de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.



Las voceras de la iniciativa fueron las concejales Stefanía Cora (FpV) y Karina Llanes (Cambiemos), quienes al fundamentar la misma sostuvieron que el mencionado proyecto de reforma no se condice con los aspectos centrales del articulado de la Ley de Salud Mental, implicando una verdadera reforma legislativa sin seguir el procedimiento adecuado, "lo cual producirá efectos no deseados, fundamentalmente en lo que respecta a la perspectiva de Derechos Humanos reconocidos por la norma".



Añadieron que, además, "pretende priorizar un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad, dando un giro rotundo en la política de salud mental que tuvo como marco la citada ley, valorada como modelo por los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos".



Estimaron que este proyecto "busca reinstalar el concepto de manicomio bajo el nombre de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, admitiendo el aislamiento de comprobada iatrogenia".



Finalmente las legisladoras sostuvieron que además reinstala el concepto de peligrosidad, sustituyendo el requisito de internación bajo la perspectiva de riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, lo que lesiona y desnaturaliza el derecho a la defensa técnica de las personas, poniendo la figura del médico por sobre la voluntad del usuario.



Día del Dirigente Deportivo Entrerriano



El parlamento municipal aprobó también un proyecto de ordenanza, elevado por el edil Sergio Cáceres, adhiriendo a la ley provincial 10179, que instituye el 23 de noviembre como "Día del Dirigente Deportivo Entrerriano".



Cumplimiento de la ordenanza que regula la tenencia de animales domésticos



El Concejo Deliberante de Paraná dio aprobación también en la sesión de este jueves a un proyecto de resolución presentado por el edil Juan Enrique Ríos (FpV), por el cual insta al Departamento Ejecutivo dé cumplimiento a lo establecido en la ordenanza N° 8678, la cual regula la tenencia de animales domésticos de compañía en el ámbito de la ciudad de Paraná.



La iniciativa, según explicó su autor en el recinto, responde a la inquietud planteada a través de la prensa por el director del Hospital de Niños "San Roque" de esta capital, ante una serie de accidentes ?algunos de ellos de gravedad- que debieron ser atendidos en el citado nosocomio, que tuvieron como protagonistas a niños de corta edad que fueron atacados por perros de razas potencialmente peligrosas como es el caso de los Pit Bull, mencionando que es dable observar la presencia de estos animales en calles y paseos públicos sueltos o conducidos por su propietario sin el collar o pretal, correa y un bozal, elementos cuyo uso es obligatorio para animales de estas características.



Once por Todos



La legislatura paranaense finalmente aprobó otro proyecto de resolución del mencionado legislador, declarando de Interés Social y Cultural del Concejo Deliberante, la decimotercera edición del evento solidario "Once por Todos", impulsado por Canal Once de televisión, que tendrá lugar el día 8 de diciembre próximo en la Sala Mayo.